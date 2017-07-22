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Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G

29 октября 2021, 12:21




Бренд Redmi представил новый недорогой смартфон Redmi Note 11 5G. Он призван сделать доступными сети 5G даже для пользователей с ограниченным бюджетом.

Смартфон имеет традиционный для нынешнего времени крупный 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Его пропорции соответствуют т.н. «кинематографическому» соотношению 20:9. Дисплей поддерживает переменную частоту обновления 50/60/90 Гц. В отверстии экрана расположена 16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.

Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G


Смартфон построен на 6-нм чипсете MediaTek Dimensity 810 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Они работают в компании с 4/6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 2.2. В качестве операционной системы используется Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

С обратной стороны корпуса находится блок из двух камер, светодиодной вспышки и ИК-датчика. Здесь находятся основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2. Датчик отпечатков пальцев размещен на торце смартфона.

Redmi Note 11 5G использует аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Для его полной зарядки требуется около 1 часа (62 минуты). Благодаря наличию линейного вибромотора Х-axis, пользователи бюджетной модели смогут с удовольствием играть, как минимум, в казуальные игры.

Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G


Коммуникационные возможности представлены в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.

Цена Redmi Note 11 5G:

  • 4 + 128 Гбайт - 187 долларов (13 200 руб.)
  • 6 + 128 Гбайт - 203 доллара (14 300 руб.)
  • 8 + 128 Гбайт - 234 доллара (16 400 руб.)
  • 8 + 256 Гбайт - 265 долларов (18 600 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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