Бренд Redmi представил новый недорогой смартфон Redmi Note 11 5G. Он призван сделать доступными сети 5G даже для пользователей с ограниченным бюджетом.
Смартфон имеет традиционный для нынешнего времени крупный 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ (1080х2400 пикселей). Его пропорции соответствуют т.н. «кинематографическому» соотношению 20:9. Дисплей поддерживает переменную частоту обновления 50/60/90 Гц. В отверстии экрана расположена 16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2,45.
Смартфон построен на 6-нм чипсете MediaTek Dimensity 810 с графическим процессором Mali-G57 MC2. Они работают в компании с 4/6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гбайт основной памяти UFS 2.2. В качестве операционной системы используется Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.
С обратной стороны корпуса находится блок из двух камер, светодиодной вспышки и ИК-датчика. Здесь находятся основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2. Датчик отпечатков пальцев размещен на торце смартфона.
Redmi Note 11 5G использует аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Для его полной зарядки требуется около 1 часа (62 минуты). Благодаря наличию линейного вибромотора Х-axis, пользователи бюджетной модели смогут с удовольствием играть, как минимум, в казуальные игры.
Коммуникационные возможности представлены в следующем виде: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C.