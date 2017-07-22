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Facebook переродилась в Meta: компания строит собственную метавселенную

29 октября 2021, 14:04




Генеральной директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания Facebook меняет название на Meta. Оно является сокращением от «metaverse» - гипотетической «метавселенной», которая становится теперь главной целью развития обновленной компании. С декабря ее биржевой тикер меняется с FB на MVRS.

У компании уже появился новый логотип. Он был оптимизирован для работы в 3D и оказался «разработан так, чтобы логотип можно было узнавать с разных сторон и не путать с другими».

Facebook решил построить МетаВселенную Meta взамен себя самой


Причину смены названия Цукерберг объяснил следующим образом. На текущий момент оказалось, что Facebook слишком привязан к существующему своему детищу, и это стало препятствием на пути ее развития. «Наш бренд настолько тесно связан с одним продуктом, что не может отражать все, что мы делаем сегодня, не говоря уже о будущем», - заявил Цукерберг.

Facebook действительно напоминает сейчас сложное образование. С одной стороны, у него постепенно портится репутация во всем мире. Эту сеть многие критикуют, причем каждый за свое: одни за свободу выражения одних тем обсуждения, другие за ограничения в выражении других тем, третьи за навязывание одних стереотипов, а четвертые за отсутствие представительства других групп. По всей видимости, бывший Facebook будет преобразован в нечто новое, что в будущем может вылиться в новый продукт. Возможно, он будет называться Meta, возможно - metaverse.

Выступая на мероприятии Facebook под названием Connect, Марк Цукерберг заявил, что согласно новому соглашению, Facebook и его «семейство приложений» станут отдельным подразделением в составе более крупной компании Meta. Руководством последней по-прежнему будет заниматься Цукерберг.

Проводимая реструктуризация имеет определенное сходство с тем, что предприняла Google при создании головной холдинговой компании Alphabet. Она тоже стала управлять подразделениями, такими как DeepMind и Nest. В Facebook ранее уже заявляли, что планируют отделить свою группу Facebook Reality Labs, которая занимается разработками в области AR и VR, от остальной части компании. Как минимум, это должно было затронуть отчетные документы и финансовые показатели. Но никто не ожидал, что это произойдет так быстро и в таких масштабах.

Что касается новых направлений разработок, то Meta уже продемонстрировала раннюю версию одного из своих проектов под названием Horizon Workrooms. Он позволяет людям проводить встречи в виртуальной реальности. Компания также анонсировала новые возможности приложений Horizon Home и Horizon Venues. По слухам, все названные продукты будут далее развиваться под брендом Meta Horizon.

Facebook решил построить МетаВселенную Meta взамен себя самой


Слухи о смене названия появились совсем недавно. При существующих масштабах компании Facebook трудно поверить, что решение о смене названия было принято давно. На скоротечности решения могло сказаться появление т.н. досье "Facebook Papers". Оно содержит ряд разоблачений о деятельности компании Facebook. Досье опубликовал бывший сотрудник компании. Возможно, это и есть главная причина, почему Facebook так быстро «переоделся» в Meta.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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