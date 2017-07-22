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Redmi анонсировал беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек

29 октября 2021, 15:13




Бренд Redmi анонсировал новые бюджетные TWS-наушники Redmi Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек. Их цена - всего 15,4 доллара (1100 руб.).

Несмотря на такую малую цену, наушники выпускаются в классическом, благородном черном цвете и даже с компактным зарядным чехлом полукруглой формы с матовой поверхностью. Чехол удобен и не выскальзывает из рук. Для зарядки используется разъем Type-C.

Redmi анонсировала беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек


Дизайн новых внутриканальных наушников своей формой напоминает кошачьи ушки. Эта же форма обеспечивает их удобную и надежную посадку в ушах.

Подключение осуществляется через Bluetooth 5.2. При использовании в играх они обеспечивают чрезвычайно малую задержку. Наушники оснащены 6-мм драйверами и поддерживают шумоподавление при звонках.

Redmi анонсировала беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек


Наушники имеют сенсорное управление и обеспечивают степень защиты IP54 от действия пыли и влаги. По данным производителя, время автономной работы гаджета составляет 5 часов, а если взять в расчет и запас питания от чехла, то оно растягивается до 18 часов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников vivo TWS 2e. Наряду с vivo TWS 2 ANC, новые vivo TWS 2e стали первыми внутриканальными TWS-наушниками vivo. Они получили относительно доступный для подобного класса устройств ценник, при этом предлагая качественные 12,2-дюймовые динамики в сочетании с полноценной функцией Multipoint. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников vivo TWS 2e: качественный звук и функция Multipoint".

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