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Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX

29 октября 2021, 16:00




Компания Teenage Engineering, славящаяся выпуском музыкальных синтезаторов, решила расширить область своей деятельности и выпустила новый продукт - корпус Computer-1 в форм-факторе mini ITX.

Новое шасси стоит 195 долларов. Такая высокая цена характерна для продвинутых игровых корпусов профессионального класса. Но несмотря на такую высокую цену, еще до первой публикации в прессе все новые корпуса Computer-1 уже распроданы. Уж что, а удивить своих поклонников, компания сумела на все 100%.

Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX


Представители компании заявили, что работала над дизайном этой модели с 2014 года.

Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX


«Этот корпус для компьютера нельзя назвать чем-то совсем новаторским, но он нам нравится и мы используем его каждый день у себя, - говорится в сообщении TE на веб-сайте. - Теперь мы захотели поделиться этим с вами».

Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX


Корпус изготовлен из листового алюминия толщиной 1 мм с порошковым покрытием. Как и последние синтезаторы TE, он поставляется в виде набора конструкционных элементов плоской формы. Их надо собрать вместе и получить готовый продукт. При этом придется сгибать детали. «Подумай дважды, один раз согни», - шутливо предупреждает компания.

Корпус с хромированными ручками имеет 322 мм в высоту. Его ширина составляет 170 мм. Внутри имеется достаточно места для установки блока питания SFX, двухслотового графического процессора длиной не более 180 мм и процессорного кулера высотой около 120 мм.

Тепловые характеристики Computer-1 не названы, поэтому интересно посмотреть, каковы они будут в реальности. Во всяком случае на боковых панелях нет воздухопроводящей сквозной сетки.

Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX


Еще раз, корпус Computer-1 стоит 195 долларов и это дорого. Примерно столько же придется заплатить за корпус ITX профессиональной серии. Но в данном случае речь идет о дизайнерской модели, которая стоит своих денег.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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