Компания Raspberry Pi Foundation объявила о выпуске нового одноплатного компьютера Raspberry Pi Zero 2 W, оснащенного 4-ядерным 64-битным процессором с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.
Новый мини-компьютер представляет собой усовершенствованную версию модели Raspberry Pi Zero W, которая была представлена в 2017 году. Та, в свою очередь, появилась через 6 лет после того, как в мае 2011 года Дэвид Брэбен представил свой первый концепт Raspberry Pi размером с флешку.
В новой модели Raspberry Pi Zero 2 W используется чипсет Broadcom BCM2710A1 с 4-ядерным 64-разрядным процессором, работающим на ядрах Arm Cortex-A53 при частоте 1 ГГц. В компании с ним используются 512 Мбайт оперативной памяти LPDDR2 SDRAM. Эта же микросхема устанавливалась ранее в стартовой версии Raspberry Pi 3, но тактовая частота ядер там была немного выше.
Как заявляет разработчик, новый одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero 2 W работает почти в пять раз быстрее оригинального Pi Zero. При этом он может использоваться почти со всеми корпусами и аксессуарами, которые разрабатывались ранее под Zero.
Новинка поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2 BLE. Благодаря наличию одного порта USB 2.0 с OTG к ней можно подключать внешние накопители. Имеется 40-контактный разъем ввода/вывода, совместимый с HAT. Есть слот для подключения карты памяти MicroSD.
Новый одноплатный компьютер оснащен средствами вывода видео через мини-порт HDMI. Имеется также композитный разъем под видео. На программном уровне поддерживаются кодеки H.264, MPEG-4 (1080p30) и H.264 (1080p30). Есть поддержка графики в стандарте OpenGL ES 1.1, 2.0.а.
Raspberry Pi Zero 2 W стоит всего 15 долларов (1100 руб.).
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