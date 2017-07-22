РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый Raspberry Pi Zero 2 W оснащен 4-ядерным процессором

29 октября 2021, 18:27




Компания Raspberry Pi Foundation объявила о выпуске нового одноплатного компьютера Raspberry Pi Zero 2 W, оснащенного 4-ядерным 64-битным процессором с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.

Новый мини-компьютер представляет собой усовершенствованную версию модели Raspberry Pi Zero W, которая была представлена в 2017 году. Та, в свою очередь, появилась через 6 лет после того, как в мае 2011 года Дэвид Брэбен представил свой первый концепт Raspberry Pi размером с флешку.

Новый Raspberry Pi Zero 2 W оснащен 4-ядерным 64-битным чипсетом


В новой модели Raspberry Pi Zero 2 W используется чипсет Broadcom BCM2710A1 с 4-ядерным 64-разрядным процессором, работающим на ядрах Arm Cortex-A53 при частоте 1 ГГц. В компании с ним используются 512 Мбайт оперативной памяти LPDDR2 SDRAM. Эта же микросхема устанавливалась ранее в стартовой версии Raspberry Pi 3, но тактовая частота ядер там была немного выше.

Как заявляет разработчик, новый одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero 2 W работает почти в пять раз быстрее оригинального Pi Zero. При этом он может использоваться почти со всеми корпусами и аксессуарами, которые разрабатывались ранее под Zero.

Новинка поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2 BLE. Благодаря наличию одного порта USB 2.0 с OTG к ней можно подключать внешние накопители. Имеется 40-контактный разъем ввода/вывода, совместимый с HAT. Есть слот для подключения карты памяти MicroSD.

Новый одноплатный компьютер оснащен средствами вывода видео через мини-порт HDMI. Имеется также композитный разъем под видео. На программном уровне поддерживаются кодеки H.264, MPEG-4 (1080p30) и H.264 (1080p30). Есть поддержка графики в стандарте OpenGL ES 1.1, 2.0.а.

Raspberry Pi Zero 2 W стоит всего 15 долларов (1100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса
  • «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S
  • АDATA объявила о выпуске модулей памяти XPG LANCER DDR5 для геймеров
  • MSI: память DDR5 будет дороже DDR4 на 50-60% на старте продаж
  • SK hynix объявила о создании DRAM-памяти HBM3 четвертого поколения

    • следующая новость
    Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр

    предыдущая новость
    Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Способы покупки криптовалюты в РФ в 2021 году Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Как выгодно купить криптовалюту в России Лучшая видеокарта для игр Лучшая оперативная память Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 октября, 2021

    Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр

    Новый Raspberry Pi Zero 2 W оснащен 4-ядерным процессором

    Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX

    Redmi анонсировал беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек

    Facebook переродилась в Meta: компания строит собственную метавселенную

    Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G

    Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920

    28 октября, 2021

    Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

    Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах у новых смартфонов

    Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей и автономность до 12 дней

    Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 построены на общей архитектуре ARM

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    AGON By AOC представил игровую гарнитуру AOC GH401 и пару геймерских мышей

    Разработчики заставили Microsoft признать ошибочным удаление свободного кода Hot Reload из .Net 6

    Анонс Honor X30 Max: 7,09-дюймовый мультимедийный гигант на базе Dimensity 900

    Анонс Oppo A54s: добротный 6,52-дюймовый смартфон с Helio G35 и поддержкой 5G

    На Intel Innovation были раскрыты планы компании по развитию экосистемы разработчиков

    27 октября, 2021

    Apple перенесла выпуск iPhone SE 3 на 2024 год, заменив его на iPhone SE Plus в 2022 году

    Intel анонсировала первые гибридные процессоры линейки Intel Core 12-го поколения

    Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса

    ССЫЛКИ