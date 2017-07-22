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Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр

29 октября 2021, 23:43




Аппаратные решения Seagate Lyve позволяют решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр. Необходимость применения таких устройств компаниями была подтверждена результатами опроса, проведенного IDC совместно с Seagate.

В качестве решения проблемы миграции, отмечается в отчете, можно использовать линейку продуктов и решений Lyve компании Seagate. С их помощью можно охватить все основные этапы движения данных, от сбора на конечных узлах, накопления на микропериферии с последующим перемещением сначала на городскую периферию, затем на макропериферию и наконец в базовые облачные хранилища в дата-центрах.

Собранные данные можно свободно транспортировать с помощью тех же продуктов Seagate Lyve в те точки распределенной корпоративной сети, где они нужны приложениям и где их можно обрабатывать с минимальной задержкой и без помех.

Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр


«Mass Data on the Go»

Необходимость выстраивания такой инфраструктуры была обоснована в отчете «Mass Data on the Go» («Крупные массивы данные в движении»), опубликованным Seagate. Отчет был составлен по результатам опросов корпоративных клиентов компанией IDC.

Исследователи обратили внимание на растущую проблему, связанную с недостаточной пропускной способности существующей инфраструктуры. Отмечается, что темпы ее развитие отстают от роста объема генерируемых М2М-системами данных. В результате «центр тяжести» накапливаемой информации смещается. Возникают потоки огромных объемов данных, которые движутся с периферии в сторону мультиоблачного ядра и в обратном направлении.

Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр


Джефф Фочман, старший вице-президент по бизнесу и маркетингу Seagate Technology, считает, что сегодня при проектировании хранилищ данных необходимо применять датацентричные подходы. Необходимо применять такие архитектурные решения, которые способны перенастраиваться с учетом особенностей передаваемых потоков данных. «Если компании не учитывают эту особенность в своих планах будущего развития систем хранения данных, то они лишают себя возможностей дальнейшего роста», - заявил Фочман.

Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр


Полученные в ходе исследования результаты указывают на то, что в ближайшие три года мировой объем обрабатываемых данных будет увеличиваться на 23% ежегодно. Катализатором роста объема данных станет развертывание многочисленных периферийных устройств. Там будут накапливаться огромные объемы данных.

Если в 2015 году доля данных, находящийся в облаке и на периферийных устройствах, составляла 30% от общего объема циркулирующей информации, то в 2020 году она выросла уже до 50%, а в 2025 году, согласно прогнозу, составит 70%.

Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр


Ожидается, что в ближайшие два года, предприятия будут ускоренно переходить от централизованной системы хранения данных в облаке к датацентричной архитектуре. По данным опроса IDC Storage Systems & Infrastructure Trends Survey, проведенного в 2021 году, этот процесс уже запущен. В настоящее время централизованным облачным хранилищем все еще пользуются 47% опрошенных предприятий. Однако согласно прогнозу, уже через два года их доля снизится до 22%.

Ожидается, что в первую очередь бизнес начнет переходить на архитектуру гибридного формата хранения. К этому будет подталкивать то, что до сих пор многие крупные предприятия продолжают переносить крупные массивы данные с помощью физических носителей.

От перехода на высокоскоростные каналы связи их сдерживают шесть следующих причин: 1) низкие характеристики сети и недостаточная емкость, 2) низкая скорость, 3) ограниченный доступ к волоконно-оптическим сетям, 4) проблемы безопасности, 5) соответствия требованиям регулятора и 6) ограниченная емкость хранилищ.

Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр




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