Китайская компания Redmi, входящая в холдинг Xiaomi, применила довольно необычный шаг для маркетингового продвижения своего нового смартфона Note 11 Pro+. Компания не ограничилась лишь его официальным анонсом, проведенным несколько дней назад. В дополнение к этому она провела официальное препарирование Note 11 Pro+.
Тем самым, компания показала всю внутреннюю начинку новинки, неформально заявив, что у нее нет секретов от покупателей. Теперь они могут знать все не только о дизайне и характеристиках модели, но и о том, что находится внутри смартфона.
Значительная часть внутреннего пространства телефона занята большим аккумулятором емкостью 4500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.
В верхней части размещаются процессор, хранилище данных и три датчика камер. В их число входят 108-мегапиксельный датчик Samsung HM2, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макросенсор.
Обращает на себя внимание 108-мегапиксельный сенсор. Он значительно больше других датчиков системы. В то же время видно, что сверхширокоугольный датчик не упакован отдельно в металлическую рамку.
ПЗУ телефона впаяно непосредственно в материнскую плату. Это указывает на невозможность его замены.
При разборке смартфона можно обратить внимание также на два симметричных стереодинамика JBL и линейный вибромоторчик Х-axis. Последний широко используется в играх. Динамики же поддерживают воспроизведение аудио с уровнем Hi-Res Audio, а также технологию объемного звука Dolby Atmos.
Для охлаждения внутренних компонентов устройства применяется жидкостное охлаждение. Это позволяет контролировать температуру внутри аппарата и сохранять ее на приемлемом уровне даже во время интенсивных и продолжительных нагрузок.
Новый смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ производства Samsung и чипсетом MediaTek Dimensity 920, который работает в паре с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной основной памяти UFS 2.2.