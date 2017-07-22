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Redmi официально препарировала новый смартфон Note 11 Pro+

01 ноября 2021, 09:54




Китайская компания Redmi, входящая в холдинг Xiaomi, применила довольно необычный шаг для маркетингового продвижения своего нового смартфона Note 11 Pro+. Компания не ограничилась лишь его официальным анонсом, проведенным несколько дней назад. В дополнение к этому она провела официальное препарирование Note 11 Pro+.

Тем самым, компания показала всю внутреннюю начинку новинки, неформально заявив, что у нее нет секретов от покупателей. Теперь они могут знать все не только о дизайне и характеристиках модели, но и о том, что находится внутри смартфона.

Redmi официально препарировала новый смартфон Note 11 Pro+


Значительная часть внутреннего пространства телефона занята большим аккумулятором емкостью 4500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

В верхней части размещаются процессор, хранилище данных и три датчика камер. В их число входят 108-мегапиксельный датчик Samsung HM2, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельный макросенсор.

Обращает на себя внимание 108-мегапиксельный сенсор. Он значительно больше других датчиков системы. В то же время видно, что сверхширокоугольный датчик не упакован отдельно в металлическую рамку.

ПЗУ телефона впаяно непосредственно в материнскую плату. Это указывает на невозможность его замены.



При разборке смартфона можно обратить внимание также на два симметричных стереодинамика JBL и линейный вибромоторчик Х-axis. Последний широко используется в играх. Динамики же поддерживают воспроизведение аудио с уровнем Hi-Res Audio, а также технологию объемного звука Dolby Atmos.

Для охлаждения внутренних компонентов устройства применяется жидкостное охлаждение. Это позволяет контролировать температуру внутри аппарата и сохранять ее на приемлемом уровне даже во время интенсивных и продолжительных нагрузок.

Новый смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ производства Samsung и чипсетом MediaTek Dimensity 920, который работает в паре с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной основной памяти UFS 2.2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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