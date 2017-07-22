До недавнего времени Google активно рекламировал новизну своего чипсета Google Tensor. Однако теперь, когда на рынке появились смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro на его базе, эксперты получили возможность провести независимую оценку, так ли оригинален чип Google. Как сообщают некоторые эксперты, платформа Tensor оказалась не такой уж оригинальной.
В частности, на это указывает Андрей Фрумусану из Anandtech. Ему удалось обнаружить слишком много общего между чипсетами Google Tensor и Samsung Exynos.
Например, сравнительные тесты производительности указывают на то, что чипсет Tensor можно расположить между Exynos 2100 и готовящимся сейчас к массовому выпуску Exynos 2200. Изучение прошивки Tensor также указало на то, что между Exynos 9845 (S5E9845) и Tensor прослеживаются прямые связи.
To people annoying me for calling the Google Tensor an Exynos variant, or keep brining up Samsung into the discussion. pic.twitter.com/t7hRh55CHt
В этой связи можно вспомнить, что при разработке Samsung Exynos 2100 на него ссылались внутри компании как на Exynos 9840 (S5E9840). Это также указывает на прямое родство между новым чипсетом Google и Samsung Exynos.
Полученные результаты позволяют сделать очевидный вывод: Google Tensor, скорее всего, является сильно переработанной версией платформы Samsung Exynos. Другими словами, разработка Tensor не велась с нуля.
В то же время, как показывают тесты, Google на самом деле вложила в чипсет достаточно много собственных наработок. Оценивая его графику, можно сделать вывод, что платформа Tensor однозначно оснащается самым мощным графическим процессором на рынке в экосистеме Android.
According to @luca020400, there's bits about facial authentication in there, and it's HW-backed via Tensor for recognition.
Пока еще не удалось провести тесты по оценке его вычислительной производительности, в том числе в операциях машинного обучения. В то же время уже получены результаты тестов Google Pixel 6 и 6 Pro на производительность. В некоторых случаях Tensor даже удалось обойти другие флагманские чипсеты для Android-смартфонов.
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