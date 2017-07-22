РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Разработка Google Tensor велась не с нуля: многое было позаимствовано у Samsung

01 ноября 2021, 14:56




До недавнего времени Google активно рекламировал новизну своего чипсета Google Tensor. Однако теперь, когда на рынке появились смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro на его базе, эксперты получили возможность провести независимую оценку, так ли оригинален чип Google. Как сообщают некоторые эксперты, платформа Tensor оказалась не такой уж оригинальной.

Google Tensor разрабатывался на прототипе Samsung Exynos


В частности, на это указывает Андрей Фрумусану из Anandtech. Ему удалось обнаружить слишком много общего между чипсетами Google Tensor и Samsung Exynos.




Например, сравнительные тесты производительности указывают на то, что чипсет Tensor можно расположить между Exynos 2100 и готовящимся сейчас к массовому выпуску Exynos 2200. Изучение прошивки Tensor также указало на то, что между Exynos 9845 (S5E9845) и Tensor прослеживаются прямые связи.



В этой связи можно вспомнить, что при разработке Samsung Exynos 2100 на него ссылались внутри компании как на Exynos 9840 (S5E9840). Это также указывает на прямое родство между новым чипсетом Google и Samsung Exynos.

Полученные результаты позволяют сделать очевидный вывод: Google Tensor, скорее всего, является сильно переработанной версией платформы Samsung Exynos. Другими словами, разработка Tensor не велась с нуля.

В то же время, как показывают тесты, Google на самом деле вложила в чипсет достаточно много собственных наработок. Оценивая его графику, можно сделать вывод, что платформа Tensor однозначно оснащается самым мощным графическим процессором на рынке в экосистеме Android.



Пока еще не удалось провести тесты по оценке его вычислительной производительности, в том числе в операциях машинного обучения. В то же время уже получены результаты тестов Google Pixel 6 и 6 Pro на производительность. В некоторых случаях Tensor даже удалось обойти другие флагманские чипсеты для Android-смартфонов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 выстроены на общей архитектуре ARM
  • Qualcomm представила Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G
  • TSMC объявила о доступности для массового производства техузла N4P
  • Чипсет Apple A15 оказался лучше, чем обещал производитель
  • Стали известны новые подробности о чипсете Google Tensor

    • следующая новость
    Intel переходит на параметр MTP взамен TDP для оценки тепловой мощности процессоров

    предыдущая новость
    Redmi официально препарировала новый смартфон Note 11 Pro+

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Способы покупки криптовалюты в РФ в 2021 году Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Как выгодно купить криптовалюту в России Лучшая видеокарта для игр Лучшая оперативная память Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 ноября, 2021

    Блогеры не советуют покупать в Европе новую action-камеру DJI Action 2 из-за ее перегрева

    Гарнитура Apple Mixed Reality появится в 2022 году и будет подключаться через Wi-Fi 6E

    Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade в форм-факторе M.2 2280

    Intel отказалась от планов по развитию серверной графики как отдельного аппаратного решения

    Apple не будет внедрять Face ID на платформе Mac

    Intel переходит на параметр MTP взамен TDP для оценки тепловой мощности процессоров

    Разработка Google Tensor велась не с нуля: многое было позаимствовано у Samsung

    Redmi официально препарировала новый смартфон Note 11 Pro+

    29 октября, 2021

    Seagate Lyve позволяет решить проблему миграции данных с граничной периферии в облачный дата-центр

    Новый Raspberry Pi Zero 2 W оснащен 4-ядерным процессором

    Эксперт по музыкальным синтезаторам Teenage Engineering выпустил корпус Computer-1 типа mini ITX

    Redmi анонсировал беспроводные наушники Buds 3 Lite с форме кошачьих ушек

    Facebook переродилась в Meta: компания строит собственную метавселенную

    Анонс Redmi Note 11 5G: 6,6-дюймовый бюджетный смартфон с поддержкой сетей 5G

    Анонс Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, FHD+, Dimensity 920

    28 октября, 2021

    Intel раскрыла названия двух игр с поддержкой XeSS: Hitman 3 и The Riftbreaker

    Первые покупатели Pixel 6 сообщают о проблемах у новых смартфонов

    Анонс умных часов Redmi Watch 2: 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей и автономность до 12 дней

    Слухи: Snapdragon 898 и Dimensity 2000 построены на общей архитектуре ARM

    HP анонсировала игровой 27-дюймовый монитор OMEN 27c

    ССЫЛКИ