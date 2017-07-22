В Intel решили заменить терминологию для оценки тепловой мощности процессоров. Вместо прежнего параметра «расчетной мощности» Thermal Design Power (TDP) компания собирается активно пользоваться параметром «базовой мощности» Processor Base Power (PBP). Нововведение появится вместе с выпуском процессоров Alder Lake 12-го поколения.
Соглашение об именах питания Intel Alder Lake, Источник: Intel
Этот термин не является абсолютно новым. По сути, он использовался и ранее, но только для более профессиональной оценки. Intel доказывала преимущество своих процессоров за счет ссылки на параметр Tau (PL2, Power Limit 2) - продолжительности времени работы в режиме перегрузки на максимальной мощности теплоотвода PL2. Но такой подход испытывал трудности: значение этого параметра можно было получить только у производителя материнской платы. Поэтому Intel была лишена возможности применять его независимо в своих рекламных материалах. Новый подход позволяет обойти прежнее ограничение.
Напомним, что под традиционным параметром TDP указывается максимальная тепловая мощность процессора. Параметр PL2 или Maximum Turbo Power (MTP) (ранее называвшийся PL2) указывал более высокую, но кратковременную мощность, которую производитель гарантировал как доступную, если действие перегрузки мощности не превышало время Tau.
Соглашение об именах питания Intel Alder Lake, Источник: Intel
Как это скажется на значениях?
Ответ на этот вопрос удалось получить, благодаря менеджеру по планированию продуктов Lenovo China Gaming Desktop. Он по ошибке опубликовал диаграмму, в которой сравниваются процессоры Alder Lake в режимах PL1 и PL2 в многопоточном тесте Cinebench R20.
Хорошо видно, что производительность каждого из трех новых процессоров Intel Core серии K 12-го поколения существенно растет в режиме максимальной мощности Turbo Power.
Согласно этим результатам, производительность флагманского 16-ядерного процессора Core i9-12900K выросла на 36% в режиме PL2 по сравнению с PL1, Core i7-12700K - на 30%, 10-ядерного процессора i5-12600K - на 10%.
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