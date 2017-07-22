В недавнем интервью Wall Street Journal руководители Apple объяснили причины, почему компания не собирается добавлять сенсорный экран и функцию распознавания по лицу Face ID на платформу Mac.
Главная причина, почему Apple предпочитает использовать «более традиционную» функцию Touch ID, а не «более инновационную» Face ID, объясняется просто. Как заявили представители Apple, первый вариант «более удобен».
«Touch ID удобнее использовать на ноутбуке, так как ваши руки уже находятся на клавиатуре», - заявил Том Богер, вице-президент Apple по маркетингу продуктов iPad и Mac.
Точно также Apple не планирует внедрять сенсорный экран в настольные и мобильные компьютеры. Компания даже пробовала внедрить альтернативный инструмент взамен сенсорного экрана, добавив сенсорную панель в MacBook Pro. Однако рынок не принял эту разработку, а Apple не смогла добиться ее признания. В результате компания отказалась от использования сенсорной панели в своей последней модели ноутбука MacBook Pro.
На вопрос, почему Apple до сих пор не выпустила Mac с сенсорным экраном, старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус заявил, что Mac с сенсорным экраном «убьет» продажи iPad. «Мы делаем лучший в мире сенсорный компьютер - планшет iPad. Сенсорный экран полностью оптимизирован именно для этого форм-фактора. А Mac полностью оптимизирован для косвенного ввода. Поэтому у нас нет причин делать иначе», - заявил Джон Тернус.
В своем интервью руководители компании также заявили, что у Apple нет планов по выпуску водозащищенных MacBook. По всей видимости, в Apple считают, что с ноутбуками никто не плавает, и это действительно так.
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