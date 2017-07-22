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Apple не будет внедрять Face ID на платформе Mac

01 ноября 2021, 16:03




В недавнем интервью Wall Street Journal руководители Apple объяснили причины, почему компания не собирается добавлять сенсорный экран и функцию распознавания по лицу Face ID на платформу Mac.

Главная причина, почему Apple предпочитает использовать «более традиционную» функцию Touch ID, а не «более инновационную» Face ID, объясняется просто. Как заявили представители Apple, первый вариант «более удобен».

Apple не будет внедрять Face ID на платформе Mac


«Touch ID удобнее использовать на ноутбуке, так как ваши руки уже находятся на клавиатуре», - заявил Том Богер, вице-президент Apple по маркетингу продуктов iPad и Mac.

Точно также Apple не планирует внедрять сенсорный экран в настольные и мобильные компьютеры. Компания даже пробовала внедрить альтернативный инструмент взамен сенсорного экрана, добавив сенсорную панель в MacBook Pro. Однако рынок не принял эту разработку, а Apple не смогла добиться ее признания. В результате компания отказалась от использования сенсорной панели в своей последней модели ноутбука MacBook Pro.

На вопрос, почему Apple до сих пор не выпустила Mac с сенсорным экраном, старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус заявил, что Mac с сенсорным экраном «убьет» продажи iPad. «Мы делаем лучший в мире сенсорный компьютер - планшет iPad. Сенсорный экран полностью оптимизирован именно для этого форм-фактора. А Mac полностью оптимизирован для косвенного ввода. Поэтому у нас нет причин делать иначе», - заявил Джон Тернус.

В своем интервью руководители компании также заявили, что у Apple нет планов по выпуску водозащищенных MacBook. По всей видимости, в Apple считают, что с ноутбуками никто не плавает, и это действительно так.



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