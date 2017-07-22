Intel отказалась от планов по развитию серверной графики как отдельного аппаратного решения в рамках архитектуры Xe-HP. Об этом заявил Раджа Кодури, старший вице-президент Intel.
Взамен этого компания намерена сконцентрироваться на развитии графических процессоров для поддержки облачного графического рендеринга. По замыслу Intel, они будут востребованы прежде всего для реализации поддержки облачного гейминга и приложений, где требуется облачный рендеринг.
Как заявил Кодури, Intel уже сделала достаточно много для реализации своих планов по выпуску графических процессоров серии Xe-HP в направлении развития HPC. Эта серия процессоров более известна как «Ponte Vecchio». Помимо этого Intel также развивала серию Xe-HPG, известную как «Intel Arc». В результате, создание аппаратных процессоров специально для серверов на основе архитектуры Xe-HP как отдельного направления графических процессоров, становится лишним.
Первоначально планировалось, что новые процессоры на базе Xe-HP будут разрабатываться для поддержки Intel oneAPI devcloud. Этот открытый стандарт API предназначен для использования в различных архитектурах ускорителей вычислений, включая графические процессоры, ускорители ИИ и программируемые чипы. Вторая намеченная цель - это разработка суперкомпьютера Aurora в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) на базе процессоров Ponte Vecchio.
We leveraged Xe HP to build developer ecosystem for HPC, AI and Visual cloud. It's being used on-site at Argonne and other customers. We'll have Xe HPG based data center products for visual cloud/AI Inference and Xe HPC based products for HPC/AI Training @intelgraphicspic.twitter.com/iHZa2dMLqd
В сложившейся ситуации Intel намерена сосредоточится на развитии архитектуры Xe только в качестве ускорителя вычислений в двух названных направлениях. Первое - это высокопроизводительные вычисления Xe-HPC «Ponte Vecchio»; второе - развитие дискретной графики в клиентском сегменте. Оба направления укладываются в общий план развития графической архитектуры Xe-HPG.
Но остается еще начальный графический сегмент - Xe-LP. Он разрабатывается для создания интегрированных графических решений в составе чипсета. Эти разработки уже внедрены в процессорах Core 11-го поколения и выше.
Как было показано еще в августе 2021 года на презентации 2021 Architecture Day, Intel «прошила» в самом кристалле некие интегрированные средства, которые позволяют осуществлять графический рендеринг. Теперь эти инструменты могут рассматриваться как основа и для развития серверных GPU-решений в рамках Xe-HP.
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