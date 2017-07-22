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Intel отказалась от планов по развитию серверной графики как отдельного аппаратного решения

01 ноября 2021, 17:35




Intel отказалась от планов по развитию серверной графики как отдельного аппаратного решения в рамках архитектуры Xe-HP. Об этом заявил Раджа Кодури, старший вице-президент Intel.

Взамен этого компания намерена сконцентрироваться на развитии графических процессоров для поддержки облачного графического рендеринга. По замыслу Intel, они будут востребованы прежде всего для реализации поддержки облачного гейминга и приложений, где требуется облачный рендеринг.

Intel отказалась от планов развития серверной графики как отдельного аппаратного решения


Как заявил Кодури, Intel уже сделала достаточно много для реализации своих планов по выпуску графических процессоров серии Xe-HP в направлении развития HPC. Эта серия процессоров более известна как «Ponte Vecchio». Помимо этого Intel также развивала серию Xe-HPG, известную как «Intel Arc». В результате, создание аппаратных процессоров специально для серверов на основе архитектуры Xe-HP как отдельного направления графических процессоров, становится лишним.

Первоначально планировалось, что новые процессоры на базе Xe-HP будут разрабатываться для поддержки Intel oneAPI devcloud. Этот открытый стандарт API предназначен для использования в различных архитектурах ускорителей вычислений, включая графические процессоры, ускорители ИИ и программируемые чипы. Вторая намеченная цель - это разработка суперкомпьютера Aurora в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) на базе процессоров Ponte Vecchio.



В сложившейся ситуации Intel намерена сосредоточится на развитии архитектуры Xe только в качестве ускорителя вычислений в двух названных направлениях. Первое - это высокопроизводительные вычисления Xe-HPC «Ponte Vecchio»; второе - развитие дискретной графики в клиентском сегменте. Оба направления укладываются в общий план развития графической архитектуры Xe-HPG.

Но остается еще начальный графический сегмент - Xe-LP. Он разрабатывается для создания интегрированных графических решений в составе чипсета. Эти разработки уже внедрены в процессорах Core 11-го поколения и выше.

Как было показано еще в августе 2021 года на презентации 2021 Architecture Day, Intel «прошила» в самом кристалле некие интегрированные средства, которые позволяют осуществлять графический рендеринг. Теперь эти инструменты могут рассматриваться как основа и для развития серверных GPU-решений в рамках Xe-HP.



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