Игровое подразделение американской Kingston Technology, компания Kingston FURY, объявила о выпуске линейки высокопроизводительных твердотельных накопителей Renegade. Новые продукты относятся к поколению систем хранения в форм-факторе M.2 2280 и используют интерфейс PCIe 4.0 с протоколом NVMe.
Эти изделия предназначены в первую очередь для геймеров, энтузиастов сборки и продвинутых пользователей. Они оптимизированы для игр, быстрого стриминга и систем с интенсивным использованием хранилищ данных.
По данным Kingston FURY, модель Renegade предоставляет не только высокую производительность, но и большую емкость. В линейке предусмотрены четыре модели емкостью 500 Гбайт, 1, 2 и 4 Тбайт. Благодаря большой емкости на накопителях можно хранить обширную библиотеку игр и мультимедиа. Высокие скоростные характеристики достигнуты за счет использования контроллера нового поколения Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND.
Используя интерфейс PCIe 4.0, накопитель Kingston FURY Renegade скорость последовательного чтения/записи до 7300/7000 Мбайт/с и производительность в операциях с произвольным доступом до 1 000 000 IOPS. Этого достаточно даже для тяжелых игр. Геймер получает плавную загрузку всех текстур и непрерывный игровой процесс без задержек.
Для охлаждения Kingston FURY Renegade используется усовершенствованный низкопрофильный графен-алюминиевый тепловой радиатор. Благодаря компактности SSD-накопитель можно устанавливать даже в небольшие игровые компьютеры и ноутбуки.