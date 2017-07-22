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Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade в форм-факторе M.2 2280

01 ноября 2021, 18:51




Игровое подразделение американской Kingston Technology, компания Kingston FURY, объявила о выпуске линейки высокопроизводительных твердотельных накопителей Renegade. Новые продукты относятся к поколению систем хранения в форм-факторе M.2 2280 и используют интерфейс PCIe 4.0 с протоколом NVMe.

Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade с форм-фактором M.2 2280


Эти изделия предназначены в первую очередь для геймеров, энтузиастов сборки и продвинутых пользователей. Они оптимизированы для игр, быстрого стриминга и систем с интенсивным использованием хранилищ данных.

Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade с форм-фактором M.2 2280


По данным Kingston FURY, модель Renegade предоставляет не только высокую производительность, но и большую емкость. В линейке предусмотрены четыре модели емкостью 500 Гбайт, 1, 2 и 4 Тбайт. Благодаря большой емкости на накопителях можно хранить обширную библиотеку игр и мультимедиа. Высокие скоростные характеристики достигнуты за счет использования контроллера нового поколения Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND.

Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade с форм-фактором M.2 2280


Используя интерфейс PCIe 4.0, накопитель Kingston FURY Renegade скорость последовательного чтения/записи до 7300/7000 Мбайт/с и производительность в операциях с произвольным доступом до 1 000 000 IOPS. Этого достаточно даже для тяжелых игр. Геймер получает плавную загрузку всех текстур и непрерывный игровой процесс без задержек.

Для охлаждения Kingston FURY Renegade используется усовершенствованный низкопрофильный графен-алюминиевый тепловой радиатор. Благодаря компактности SSD-накопитель можно устанавливать даже в небольшие игровые компьютеры и ноутбуки.

Kingston FURY представила линейку игровых SSD-накопителей Renegade с форм-фактором M.2 2280


Данные о цене накопителей пока отсутствуют.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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