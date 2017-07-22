Еще в начале этого года в сети распространился слух, будто Apple ведет разработку новой гарнитуры формата Mixed Reality («смешанная реальность»). Тогда же было заявлено, что она должна появиться в 2022 году. Время запуска уже приближается, и многие поклоннику ждут новостей. Их ожидания поддержали репортер Bloomberg Марк Гурман и аналитик Мин-Чи Куо - оба славятся своими точными прогнозами относительно новинок Apple.
Главная новость: новая гарнитура Apple будет поддерживать новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6E. Его новизна состоит в том, что он существенно расширит возможности стандарта. У Wi-Fi 6E появится 14 новых каналов подключения шириной 80 МГц плюс еще 7 новых каналов шириной 160 МГц. Они дополнят связку из ранее существовавших 59 каналов шириной 20 МГц и 29 каналов шириной 40 МГц.
Таким образом, новый стандарт Wi-Fi 6E получит существенное расширение полосы пропускания, при этом работать в диапазоне 6,425+ ГГц смогут только устройства WiFi 6E, что обеспечит им хорошие условия для отсутствия паразитных накладок.
Как написал Марк Гурман, Apple планирует использовать для своего нового гаджета только новое: чип, дисплейные панели, сенсоры. Все это позволит реализовать новые функции. Со слов Гурмана, можно ожидать много интересных возможностей. Он ожидает появления новых функций, которых раньше не было у подобного рода устройств.
На вопрос о деталях заявленного Гурман ответил, что новая гарнитура Apple будет представлять собой «необычное устройство». Он назвал это «смешанной реальностью» (mixed reality). В ней будут сочетаться элементы, пришедшие из AR («дополненной реальности») и VR («виртуальной реальности»).
Хотя игры можно запускать в обоих средах, игры в VR (виртуальной реальности) отличаются действительно высокой производительностью и графикой самого высокого уровня. Видимо, он имел в виду, что качество игровой поддержки будет заметно выше, чем то, что наблюдается сегодня.
Мин-Чи Куо дополнил эту картину. Он подтвердил, что гаджет будет иметь поддержку Wi-Fi 6E и назвал причину такого выбора: необходимость повышения качества потокового видео, чтобы можно было подключать гарнитуру без необходимости проводного соединения с компьютером.
Аналитик также считает, что в будущем новая гарнитура Apple сможет поддерживать сети 5G в диапазоне mmWave. Отметим, что этот диапазон для iPhone поддерживается только для пользователей в США. Будет ли это «правило» распространяться для гарнитуры Apple Mixed Reality неизвестно.
Что касается даты запуска, то Мин-Чи Куо заявил, что он предполагает некоторую задержку с выпуском, но тем не менее, гаджет все равно появится на рынке уже в 2022 году.