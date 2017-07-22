Посты блогеров в Европе пестрят предупреждениями против покупки новой action-камеры DJI Action 2, продажи которой начались в странах Европы и Великобритании на прошлой неделе. Сообщается, что камера перегревается во время работы. Предположительно, перегрев может возникнуть даже при обычной записи видео через 30 минут работы.
Причины перегрева уже выявлены, он известен производителю, но устранить дефект пока не удалось.
Портативная экшн-камера, получившая название DJI Action 2, появилась в продаже совсем недавно. Ее выпустил известный китайский производитель дронов DJI. Камера пришла на смену прежней модели Osmo Action и позиционируется как полноценный аналог GoPro Hero 10 Black.
Камера DJI Action 2 отличается портативностью и имеет модульную конструкцию. Ее габаритные размеры составляют всего 39 мм в высоту и ширину и 22 мм в глубину.
Такой компактный дизайн означает, что все внутренние компоненты были упакованы с максимальной плотностью. Уже это может вызвать проблемы. Именно с этим и столкнулись пользователи в Европе. Теперь они ожидают выпуска обновления с надеждой, что оно сможет избавить их от проблемы перегрева.
Как стало известно, перегрев возникает, когда камера работает в режиме высокоскоростной записи видео. Такая запись ведется при выставлении высокой частоты кадров и разрешения. Перегрев возникает уже через 3 минуты работы при записи видео в режиме 4K / 120 FPS. При более щадящем режиме записи (4K / 30 FPS) перегрев возникает менее чем за 6 минут.
Как заявил блогер YouTube Geeksvana, проблемы возникли из-за особенностей нормативно-правовой базы в Европе и Великобритании. Дело в том, что у этой камеры имеется особый «высокотемпературный режим». Он позволяет эффективно решить возникающую проблему, возникающую при работе DJI Action 2. Но из-за нормативных ограничений, которые действуют в ЕС и Великобританию, компания DJI не может активировать этот режим на моделях, поставляемых в эти регионы.
Какие именно законы мешают производителю, не сообщается. Указано только то, что эти правила были приняты для защиты потребителей.
Пока не понятно, сумеет ли DJI решить возникшую проблему, но блогеры не советуют пока покупать новинку. Они задаются вопросом, стоит ли покупать камеру Action 2 за 399 долларов, если она может перегреться за 30 минут обычной работы.
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