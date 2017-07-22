В сети появилась информация, что в новой ОС Windows 11 так и не была решена проблема с появлением множества пустых папок. Они создаются операционной системой во время своей работы, но потом не удаляются, хотя внутри папок не остается никаких данных.
Похоже, Windows 11 унаследовала эту проблему от Windows 10. Как сообщают пользователи, количество пустых папок, которые ОС создает в каталоге System32, может составлять «от сотен до тысяч».
Исследователи, которые пытались найти источник проблемы, высказали предположение, что пустые папки создаются программой ProvTool.exe из состава пакета Provisioning Package, представляющего собой набор runtime-средств обработки. Они не помечены как системные и могут быть легко удалены вручную без каких-либо проблем, но их появление вызывает явное недоумение и наверняка тормозит работу ОС.
Известно, что эта проблема существует в Windows 10 еще с 2019 года. Похоже, теперь она перешла в Windows 11.
Как пишут исследователи, удаление этих папок, похоже, не вызывает никаких проблем в системе. Они также советуют проверить на собственном компьютере каталог C: \ Windows \ System32 \ config \ systemprofile \ AppData \ Local, где группируются эти странные папки.
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