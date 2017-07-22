Как сообщает Wall Street Journal, Apple планирует добавить в набор функций iPhone специальную утилиту, которая будет автоматически оповещать экстренные службы в случае автомобильной аварии.
Подобная функция уже есть в умных часах Apple Watch. Она появилась несколько лет назад и позволяет автоматически обнаруживать падение владельца часов. В случае необходимости она способна автоматически оповестить о случившемся по заранее заданному номеру телефона. Говорят, эта функция уже не раз спасала людей при падении или при инсульте. Официальный подсчет количества срабатываний не ведется, но многие сообщают, что регулярно получают подобные оповещения.
Предполагается, что новая функция в iPhone будет работать так же, как в Apple Watch. Датчики движения смогут определять, когда человек находится в движущемся автомобиле. В случае выявления характерных признаков телефон будет автоматически проверять возникшую ситуацию на характерные признаки автомобильной аварии. Если алгоритм получит подтверждение, то программа предложит позвонить в службу экстренной помощи. Пользователь может отменить вызов. В случае отсутствия ответной реакции, телефон автоматически позвонит по указанному номеру.
Аналогичная функция, кстати, уже имеется в смартфонах Google Pixel. Это показано на скриншотах:
По слухам, новая функция оповещения появится в iPhone в следующем году. Многие поклонники уже высказали пожелание, чтобы она дебютировала сразу во всех моделях iPhone, а не только в недавно выпущенных.
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