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Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу

02 ноября 2021, 11:53




Samsung расширяет маркетинговую активность для популяризации смартфонов в новом складном форм-факторе. Ее новая инициатива - совместный проект Samsung с австралийской компанией Dr. Denim.

В рамках проекта выпущена ограниченная партия джинсов Z Flip Pocket Denim. Не трудно догадаться, что партия названа в честь складного смартфона серии Galaxy Z Flip. Цена джинсов не уступает цене самого телефона, в честь которого они выпущены. Если конкретно, Samsung планирует продать 450 пар джинсов по цене 1499 долларов.

Но не стоит думать, что Samsung решила «нагреться» на покупателях. В паре с джинсами будет идти смартфон Galaxy Z Flip 3.

Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу


Новые джинсы Z Flip Pocket Denim имеют вышивку в виде буквы Z. Она располагается поверх карманов. Задние карманы вывернуты вперед так, чтобы в них можно было удобно положить Galaxy Z Flip 3 в сложенном состоянии.

Джинсы, созданные в сотрудничестве с Samsung и Dr. Denim, выпускаются как мужского, так и женского кроя. Они доступны на веб-сайте Dr. Denim.

Компания Samsung предлагает сейчас два типа складных смартфонов: серия Galaxy Z Fold с механизмом складывания типа книжка и серия Galaxy Z Flip с механизмом складывания в виде раскладушки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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