Samsung расширяет маркетинговую активность для популяризации смартфонов в новом складном форм-факторе. Ее новая инициатива - совместный проект Samsung с австралийской компанией Dr. Denim.
В рамках проекта выпущена ограниченная партия джинсов Z Flip Pocket Denim. Не трудно догадаться, что партия названа в честь складного смартфона серии Galaxy Z Flip. Цена джинсов не уступает цене самого телефона, в честь которого они выпущены. Если конкретно, Samsung планирует продать 450 пар джинсов по цене 1499 долларов.
Но не стоит думать, что Samsung решила «нагреться» на покупателях. В паре с джинсами будет идти смартфон Galaxy Z Flip 3.
Новые джинсы Z Flip Pocket Denim имеют вышивку в виде буквы Z. Она располагается поверх карманов. Задние карманы вывернуты вперед так, чтобы в них можно было удобно положить Galaxy Z Flip 3 в сложенном состоянии.
Джинсы, созданные в сотрудничестве с Samsung и Dr. Denim, выпускаются как мужского, так и женского кроя. Они доступны на веб-сайте Dr. Denim.
Компания Samsung предлагает сейчас два типа складных смартфонов: серия Galaxy Z Fold с механизмом складывания типа книжка и серия Galaxy Z Flip с механизмом складывания в виде раскладушки.