Любые слухи, касающиеся разработки и характеристик нового семейства графических видеоускорителей Intel DG2, вызывает сейчас повышенный интерес. После того, как Intel даже не обмолвилась о ходе разработок в отношении это перспективной видеокарты в ходе прошедшего мероприятия Intel Innovation, любые, даже непроверенные, утечки информации рассматриваются энтузиастами как «глоток воздуха».
Одна из последних - это публикация сводки характеристик производительности на тестах, которой поделился Twitter-пользователь @TUM_APISAK. Эти данные, с его слов, относятся к графической карте DG2-448. Она представляет собой урезанную версию видеокарты DG2-512, данные о которой впервые появились аж пять месяцев назад.
Результаты теста видеокарты DG2-448. Источник: @TUM_APISAK
Как сообщает @TUM_APISAK, новая таинственная видеокарта Intel практически не уступает по производительность карте NVIDIA GeForce RTX 3070. В то же время ссылки на выбор теста, на котором проводились сравнения, отсутствуют.
По имеющимся слухам, анонс новой линейки видеокарт Intel Arc Alchemist ожидается в первом квартале 2022 года. Но о них известно пока крайне мало.
Пока достоверно известно только о двух моделях Intel, которые отличаются количеством вычислительных юнитов в наборе - 512EU и 128EU. Помимо этого, в слухах также упоминалась модель видеокарты, оснащенная 384EU юнитами.
После публикации @TUM_APISAK, теперь можно говорить о появлении информации еще об одной видеокарте в линейке - DG2-448. Она оснащена 448 EU вычислительными юнитами.
На текущий момент пока нет полной ясности, останется ли модель 384EU в линейке или она будет удалена. Но одно ясно совершенно точно: Intel собирается продавать видеокарты, деля их по количеству подключенных вычислительных юнитов. В младшей части серии это будут видеокарт с 128, 256 и 386 EU.
Более мощная модель, оснащенная 448 вычислительными юнитами (DG2-448EU) будет нести 2584 ядра шейдеринга. По оценкам, это - очень неплохой вариант с точки зрения своих вычислительных возможностей. Он будет стоить в диапазоне 300-400 долларов и будет смотреться вполне неплохо на фоне видеокарт Navi 22/GA104.
Линейка видеокарт Intel Arc Alchemist (слухи).
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