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realme Book дебютировал в России: первый ноутбук realme получил невысокий ценник

02 ноября 2021, 18:09




Компания realme представила на российском рынке свой первый ноутбук realme Book с дискретной графикой, 2K-дисплеем и мощным процессором.

Высокую производительность ноутбука обеспечивает процессор Intel Core i5 11-го поколения. Он работает в паре с видеокартой Intel IrisXe Graphics, 8 Гбайт двухканальной оперативной памяти LPDDR4x и SSD емкостью 512 Гбайт. Высокий уровень производительности этой модели был отмечен знаком Intel Evo. Право его использования получают продукты, прошедшие тщательную верификацию в Intel.

Анонс ноутбука realme Book: первый в линейке, 2К-экран, Intel Core i5-1135G7


Высокая производительность 10-нм процессора Intel Core i5-1135G7 была также подтверждена в бенчмарках. В одноядерном и многоядерном режимах Cinebench R20 эта модель сумела набрать 517 и 2051 баллов соответственно, в тесте Master Lu - 307 788 баллов.

Что до видеокарты Intel Iris Xe Graphics, то она смогла набрать 6558 баллов в бенчмарке 3DMark Time Spy. Игры League of Legends и Overwatch на высоких настройках графики удалось разогнать до 95 и 47 FPS соответственно.

Система упакована в металлический корпус толщиной до 14,9 мм. Внутри установлена система охлаждения «Шторм» с двумя вентиляторами и тепловыми трубками диаметром 8 мм усовершенствованной конструкции. Отмечается бесшумный характер работы всей системы охлаждения.

Анонс ноутбука realme Book: первый в линейке, 2К-экран, Intel Core i5-1135G7


Хранилище данных выстроено на базе твердотельного накопителя Samsung PCIe емкостью 512 Гбайт. Его скорость чтения составляет до 3000 Мбайт/с, записи - 1800 Мбайт/с.

14-дюймовый IPS-дисплей отличается удобной, деловой формой - пропорция 3:2. Его угол обзора составляет 170°, дисплей имеет разрешение 2160х1440 пикселей. Размер рамки: 8,45 мм сверху и 5,3 мм по бокам дисплея. Экран покрыт олеофобным покрытием и защитой Corning Gorilla Glass. Пиковая яркость составляет 400 нит.

В realme Book установлен аккумулятор емкостью 53 Вт*ч (6875 мАч). Его достаточно для 11 часов автономной работы при просмотре видео. При работе с офисными программами время автономной работы составляет до 8,5 часов.

realme Book имеет также все необходимые порты: Thunderbolt 4/USB 4 для подключения основной периферии, USB типов Type-C и Type-A и 3,5-мм миниджек для наушников.

Анонс ноутбука realme Book: первый в линейке, 2К-экран, Intel Core i5-1135G7


Ноутбук оснащен двумя динамиками Harman 3411 мощностью по 2 Вт. Есть поддержка аудио с высокой частотой дискретизации (96/192 кГц) и разрядностью 24 бит.

realme Book будет доступен по цене 79 990 рублей в сети магазинов Ситилинк.



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