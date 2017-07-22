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Microsoft запустила в работу службу Azure OpenAI для доступа к моделям OpenAI GPT-3

02 ноября 2021, 19:42




Microsoft анонсировала запуск новой когнитивной службы Azure OpenAI Service. Она предоставляет доступ к моделям OpenAI GPT-3 корпоративного уровня.

Модель обработки естественного языка GPT-3 относится к третьему поколению и была разработана в OpenAI. Для обучения алгоритма исследователи провели обучение на наборе данных из более 570 Гбайт текстов на английском языке. Среди документов, включенных в датасет, лишь 0,11% были на русском языке. В то же время эта модель является родственной GPT-2, на основе которой она была создана.

Microsoft запустила в работу службу Azure OpenAI для доступа к моделям OpenAI GPT-3


Тем не менее, русскоязычный аналог GPT-3 существует. Он был создан разработчиками Сбера, которые объявили об этом в октябре 2020 года. Они использовали исходный код GPT-2 и внедрили в него идеи из открытой научной статьи. Для обучения использовался датасет размером 600 Гбайт, 90% текстов которого были на русском языке. Эта модель получила название ruGPT-3 Large, которая в дальнейшем была усовершенствована - сначала до модели ruGPT-3 XL, затем до ruGPT-3 13B.

Опции корпоративного уровня, которые предоставляет служба Azure OpenAI Service, охватывают безопасность, комплаенс и масштабирование. Новый сервис позволяет выполнять реферирование контента, генерацию кода и другие операции.

Новая служба Azure OpenAI доступна в настоящее время только по приглашению.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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