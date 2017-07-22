Пользователи новой версии Windows 11 массово жалуются о проблеме, с которой им пришлось столкнуться при запуске утилиты Snipping Tool. Она предназначена для создания скриншотов при работе в новой ОС. Как пишут пользователи, попытка запуска этой функции влечет сбой в Windows 11. Фактически система перестает работать.
Windows 11 Snipping Tool аварийно завершает работу с ошибкой «Проблема в Windows препятствует открытию Snipping Tool». При попытке запуска приложения оно «вылетает» с ошибкой, сообщая, что Windows может помочь только копированием сообщения об ошибки в системный буфер обмена.
В комментарии к ошибке сообщается, что что-то препятствует открытию Snipping Tool в Windows 11. Что именно мешает работе приложения, не сообщается. Microsoft дает рекомендацию обновить компьютер: «Это может помочь исправить ошибку».
Пользователи связывают обнаруженную ошибку с обновлением приложения Snipping Tool, появившегося в прошедшие выходные дни в Microsoft Store.
Пока пользователи нашли только одно решение: откатить систему до версии, которая была создана до прошедших выходных. Microsoft уже удалила проблемное обновление и, вероятно, работает над его исправлением.
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