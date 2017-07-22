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Утилита Snipping Tool вызывает фатальное падение Windows 11

03 ноября 2021, 10:47




Пользователи новой версии Windows 11 массово жалуются о проблеме, с которой им пришлось столкнуться при запуске утилиты Snipping Tool. Она предназначена для создания скриншотов при работе в новой ОС. Как пишут пользователи, попытка запуска этой функции влечет сбой в Windows 11. Фактически система перестает работать.

Windows 11 Snipping Tool аварийно завершает работу с ошибкой «Проблема в Windows препятствует открытию Snipping Tool». При попытке запуска приложения оно «вылетает» с ошибкой, сообщая, что Windows может помочь только копированием сообщения об ошибки в системный буфер обмена.

Утилита Snipping Tool вызывает фатальное падение Windows 11


В комментарии к ошибке сообщается, что что-то препятствует открытию Snipping Tool в Windows 11. Что именно мешает работе приложения, не сообщается. Microsoft дает рекомендацию обновить компьютер: «Это может помочь исправить ошибку».

Пользователи связывают обнаруженную ошибку с обновлением приложения Snipping Tool, появившегося в прошедшие выходные дни в Microsoft Store.

Пока пользователи нашли только одно решение: откатить систему до версии, которая была создана до прошедших выходных. Microsoft уже удалила проблемное обновление и, вероятно, работает над его исправлением.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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