Компания Lenovo объявила о выпуске двух новых ноутбуков линейки YOGA - YOGA Pro 14s Carbon Ryzen Edition и YOGA 16S Ryzen Edition 2022. Оба ноутбука фактически представляют собой одну дизайнерскую модель, старшей среди которых является Lenovo YOGA 16s.
Lenovo YOGA Pro 14s Carbon Ryzen Edition (справа) и YOGA 16S Ryzen Edition 2022
Дисплейная панель YOGA 16S имеет разрешение 2,5K и поддерживает 10-битную глубину цвета. Максимальная яркость экрана составляет 500 нит. Частота обновления - 120 Гц.
Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision - разработку Dolby Labs, которая относится к демонстрации видео с широким динамическим диапазоном (HDR) и отражает высокую детализацию как в ярких, так и в темных местах изображения одновременно. Экран имеет покрытие, которое не оставляет отпечатков пальцев, и поддерживает 10-точечный мультитач.
Lenovo YOGA 16S Ryzen Edition 2022
Специфика Lenovo YOGA 16S Ryzen Edition 2022 отражена в его названии. Новая модель оснащена процессором AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050, имеет 16 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайтный SSD-накопитель для хранения данных.
Благодаря большой диагонали 16 дюймов производитель сумел разместить на клавиатуре блок цифровых клавиш, как в настольных решениях. Клавиши отличаются большим размером и ходом 1,3 мм, что обеспечивает тактильное удобство. Имеется подсветка белого цвета.
Аккумулятор ноутбука имеет емкость 75 Вт*ч и рассчитан на 7 часов офисного использования.
Lenovo YOGA Pro 14s Carbon Ryzen Edition
Более компактная модель Lenovo YOGA Pro 14s Carbon, как понятно из названия, имеет экран с диагональю 14 дюймов. С другой стороны, его разрешение выше - 2,8K, тогда как частота обновления немного ниже (90 Гц). Максимальная яркость экрана доходит до 600 нит. Дисплей сертифицирован по стандартам DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision.
Внутри ноутбука находится 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800U и батарея емкостью 61 Вт*ч, рассчитанная на 8 часов работы.
Lenovo YOGA Pro 14s Carbon и YOGA 16s продаются по рекомендованной цене в 85 000 и 87 400 рублей соответственно.
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