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Netflix запустила сервис мобильных игр на Android для всего мира

03 ноября 2021, 15:22




Не так давно американская развлекательная компания Netflix, хорошо известная в мире благодаря своему стриминговому сервису фильмов и сериалов, объявила о намерении развивать направление мобильных игр. Эти обещания не остались незамеченными, рынок стал с нетерпением ждать, что интересного предложит популярная компания.

В августе этого года Netflix запустила тестирование стиминга мобильных игр в Польше. С этой целью были выпущены две мобильные игры, в основу которых лег оригинальный сюжет научно-фантастического сериала «Stranger Things».

Netflix запустила сервис мобильных игр на Android для всего мира


Наконец теперь компания Netflix объявила, что сервис мобильных игр на Android теперь доступен для всего мира. На этапе запуска доступны в общей сложности пять мобильных игр.

  • Stranger Things: 1984 (BonusXP)
  • Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
  • Shooting Hoops (Frosty Pop)
  • Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
  • Teeter Up (Frosty Pop)

Все игры предназначены для платформы на Android; их можно загрузить из магазина Google Play. Они будут отображаться в приложении Netflix в специальной строке игр и на вкладке игр. Но они будут доступны пока исключительно для подписчиков Netflix. Подписка освобождает их от рекламы, дополнительных сборов и покупок в приложении.

Как заявляет Netflix, они планируют создать обширную библиотеку игр. В настоящее время игры предназначены только для взрослых, поэтому они не работают с детскими профилями. В то же время компания обещает предложить «что-то интересное для всех».

Компания также заявила, что в ближайшие месяцы планирует открыть возможность загрузки мобильных игр также для пользователей iOS.



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