Не так давно американская развлекательная компания Netflix, хорошо известная в мире благодаря своему стриминговому сервису фильмов и сериалов, объявила о намерении развивать направление мобильных игр. Эти обещания не остались незамеченными, рынок стал с нетерпением ждать, что интересного предложит популярная компания.
В августе этого года Netflix запустила тестирование стиминга мобильных игр в Польше. С этой целью были выпущены две мобильные игры, в основу которых лег оригинальный сюжет научно-фантастического сериала «Stranger Things».
Наконец теперь компания Netflix объявила, что сервис мобильных игр на Android теперь доступен для всего мира. На этапе запуска доступны в общей сложности пять мобильных игр.
Stranger Things: 1984 (BonusXP)
Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
Shooting Hoops (Frosty Pop)
Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
Teeter Up (Frosty Pop)
Все игры предназначены для платформы на Android; их можно загрузить из магазина Google Play. Они будут отображаться в приложении Netflix в специальной строке игр и на вкладке игр. Но они будут доступны пока исключительно для подписчиков Netflix. Подписка освобождает их от рекламы, дополнительных сборов и покупок в приложении.
Как заявляет Netflix, они планируют создать обширную библиотеку игр. В настоящее время игры предназначены только для взрослых, поэтому они не работают с детскими профилями. В то же время компания обещает предложить «что-то интересное для всех».
Компания также заявила, что в ближайшие месяцы планирует открыть возможность загрузки мобильных игр также для пользователей iOS.
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