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Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября

03 ноября 2021, 17:08




Утилита Project Hydra, предназначенная для оценки технических характеристик процессоров AMD Ryzen 5000/6000, появится к концу ноября. Об этом стало известно от Юрия «1usmus» Бублия, разработчика новой утилиты.

В своем Twitter-канале он объявил, что новая утилита будет поддерживать проверку разгонных характеристик не только процессоров серии Ryzen 5000, но и пока не анонсированных Ryzen 6000.

Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября

Поддержка процессоров серии AMD Ryzen 6000 появится в Project Hydra. Источник: Юрий Бублий


Project Hydra представляет собой «песочницу» для процессоров на базе Zen3. С ее помощью пользователи смогут проверить различные функции настройки, связанные с повышением производительности и эффективностью работы процессора.

Кроме того, утилита предоставит возможность автоматического определения характеристик для различных профилей, вид кривой напряжения и частоты. Через нее можно будет создавать динамические профили и снижать напряжение, подаваемое на чип. Новый инструмент, как предполагается, поможет определять ограничения и потенциал каждого процессора Ryzen 5000/6000.

Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября


Как сообщил разработчик, пока нет полной уверенности, что новые чипы будут относиться именно к серии Ryzen 6000, однако он использовал именно это обозначение. Не названы также и сроки их запуска.

Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября


Тем не менее, Project Hydra 1.04D должна быть запущена к концу ноября. В настоящее время доступна бета-версия Project Hydra, но ее могут получить только донаторы через Patreon. Общедоступная версия, предположительно, появится к концу ноября.



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