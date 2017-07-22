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NVIDIA выпустит мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti

03 ноября 2021, 19:10




По слухам, компания NVIDIA собирается выпустить новую мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti.

Ранее сообщалось только о скором появлении модели NVIDIA RTX 3080 Ti, оснащенной GPU GA104. Теперь пользователь под ником Faintsnow добавил в базу данных, где собирается информация по слухам, новую модель - видеокарту NVIDIA GN20-E6 для ноутбуков. Это кодовое имя соответствует мобильной NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. До сих пор о ее существовании ничего не сообщалось.

Слухи: NVIDIA наращивает линейку мобильных видеокарт моделью RTX 3070 Ti


Собранная информация позволяет сделать предположение, что NVIDIA собирается выпустить две Ti-видеокарты - RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti для ноутбуков. Они отличаются от моделей «не Ti» более высокой производительностью за счет добавления большего количества ядер CUDA.

Предположительно, видеокарта RTX 3080 Ti будет построена на базе совершенно нового графического процессора GA103, который несет 7680 ядер CUDA. Для сравнения, настольный вариант видеокарты имеет 10240 ядер CUDA. Его мобильный вариант, конечно, оснащен меньшим количеством ядер, но отставание уже не такое существенно.

Слухи: NVIDIA наращивает линейку мобильных видеокарт моделью RTX 3070 Ti


Что касается мобильной видеокарты RTX 3070 Ti, то число ее ядер CUDA непременно окажется выше, чем у мобильной RTX 3070 с 5120 ядрами CUDA. Но появление ссылки на мобильную RTX 3070 Ti немного смущает тем, что настольный вариант RTX 3070 Ti оснащен 6144 ядрами CUDA, и в линейке мобильных моделей уже есть вариант RTX 3080 (без Ti), которая имеет ровно столько же ядер CUDA - 6144. Получается путаница, это сбивает с толку.

Эксперты высказывают мнение, что появление в линейке еще одной видеокарты под названием RTX 3070 Ti может быть продиктовано желанием вендора дать адекватный ответ на появление в первом квартале 2022 года видеокарт Intel Arc Alchemist. По слухам, эти дискретные игровые видеокарты Intel на базе графического процессора DG2-512EU способны составить сильную конкуренцию предложению NVIDIA на GPU GA104. NVIDIA могла пойти на этот шаг в ответ на действия Intel.

Слухи: NVIDIA наращивает линейку мобильных видеокарт моделью RTX 3070 Ti




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