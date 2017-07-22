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EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборки ПК

03 ноября 2021, 20:22




Компания EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборщиков ПК. К числу основных покупателей производитель относит геймеров и энтузиастов. Выбор отвертки объясняется тем, что она гарантирует полную безопасность при ремонте и сборке систем жидкостного охлаждения.

EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборки ПК


Безопасность сборки систем охлаждения требует очень точного затяга винтов. Сборка и обслуживание оборудования водяного охлаждения проходит гладко, а система работает надежно, если не было перетяжки или повреждения оборудования. Это требует правильного натяга винтов.

Компания EK стремилась обеспечить универсальность при разработке этой модели, чтобы отвертка могла подойти для сборки любых компьютерных систем. Отвертка содержит пять наиболее распространенных бит, используемых при сборке. Закрутка производится с крутящим моментом 0,6 Нм. При достижении заданного раздается слышимый щелчок, и отвертка проворачивается в нейтральное положение.

  • TX10 (Torx)
  • PH1 (головка Филлипса)
  • PH2 (головка Филлипса)
  • HEX 2,0 мм (Шестигранник)
  • HEX 2,5 мм (Шестигранник)

EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборки ПК


Ручка отвертки имеет мягкий захват и изготовлена из термопластичной резины. Рекомендованная розничная цена - 19,90 евро (1700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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