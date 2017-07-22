Компания EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборщиков ПК. К числу основных покупателей производитель относит геймеров и энтузиастов. Выбор отвертки объясняется тем, что она гарантирует полную безопасность при ремонте и сборке систем жидкостного охлаждения.
Безопасность сборки систем охлаждения требует очень точного затяга винтов. Сборка и обслуживание оборудования водяного охлаждения проходит гладко, а система работает надежно, если не было перетяжки или повреждения оборудования. Это требует правильного натяга винтов.
Компания EK стремилась обеспечить универсальность при разработке этой модели, чтобы отвертка могла подойти для сборки любых компьютерных систем. Отвертка содержит пять наиболее распространенных бит, используемых при сборке. Закрутка производится с крутящим моментом 0,6 Нм. При достижении заданного раздается слышимый щелчок, и отвертка проворачивается в нейтральное положение.
TX10 (Torx)
PH1 (головка Филлипса)
PH2 (головка Филлипса)
HEX 2,0 мм (Шестигранник)
HEX 2,5 мм (Шестигранник)
Ручка отвертки имеет мягкий захват и изготовлена из термопластичной резины. Рекомендованная розничная цена - 19,90 евро (1700 руб.).