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Microsoft раскрыла причину сбоя Snipping Tool: проблема затрагивает всю Windows 11

04 ноября 2021, 09:42




Как THG.ru уже сообщал вчера, от пользователей Windows 11 стали массово поступать жалобы на работу утилиты Snipping Tool, которая применяется для создания снимков экрана. Эта утилита вызывает фатальный сбой и не работает в Windows 11.

В подтверждение достоверности приводился скриншот, где была показана реакция Windows 11 на указанную проблему.

Microsoft раскрыла причину сбоя Snipping Tool: проблема затрагивает всю Windows 11


В ответ на жалобы пользователей Microsoft лишь посоветовала обновить компьютер: «Это может помочь исправить ошибку». Пользователи связали обнаруженную ошибку с неудачным обновлением приложения Snipping Tool, которое было добавлено в прошедшие выходные дни в Microsoft Store и поэтому распространилось по всему миру.

Вчера Microsoft наконец официально признала возникшую проблему и предложила следующее объяснение:

«Начиная с 1 ноября 2021 г. некоторые пользователи могут не иметь возможности открывать или использовать определенные встроенные приложения Windows или части некоторых встроенных приложений. Это вызвано проблемой с цифровым сертификатом Microsoft, срок действия которого истек 31 октября 2021 года».

Могут быть затронуты следующие приложения:

  • Snipping Tool
  • Функция Settings («Настройки») (только в безопасном режиме) на страницах определенных учетных записей
  • Touch Keyboard, Voice Typing и Emoji Panel
  • В интерфейсе редактора выбора метода ввода (IME UI)

Для решения возникшей проблемы Microsoft советует пользоваться пока «дедовским» методом при необходимости сделать снимок экрана: нажать кнопку Print Screen и вставить сделанный скриншот в документ или Paint.

Для устранения возникшей проблемы пользователи могут вернуться к более старому обновлению KB5006746, выпущенному 21 октября 2021 года.

Microsoft сообщает, что работает над решением возникшей с Snipping Tool проблемы и выпустит обновление, когда оно будет готово.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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