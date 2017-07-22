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Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS

04 ноября 2021, 11:30




Техасский вычислительный центр Texas Advanced Computing Center (TACC), работающий при Техасском университете в Остине (штат Юта), объявил о запуске нового суперкомпьютера Lonestar 6 с вычислительной мощностью до трех петафлопс. Данная инсталляция стала возможной благодаря партнерству Университета Техаса с компанией AMD, которая оснастила вычислительный комплекс своим оборудованием.

Развитие сотрудничества началось в прошлом году, когда AMD объявила о создании фонда COVID-19 HPC Fund для изучения пандемии COVID-19 и других заболеваний. Университет Техаса в Остине стал одним из более чем 20 участников, которые получили гранты на доступ к вычислениям петафлопсного уровня.

Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS

Система Lonestar6 на базе процессоров AMD EPYC


Новый суперкомпьютер Lonestar6 был сконструирован компанией Dell Technologies на базе процессоров AMD EPYC 7003 и ускорителей AMD Instinct. Его вычислительная мощность позволяет претендовать на седьмое место по производительности среди суперкомпьютеров, установленных в университетах США.

Lonestar 6 станет пятым самым быстрым суперкомпьютером в Университете Техаса в Остине, сменив своего предшественника - суперкомпьютер Lonestar 5. Новая модель Lonestar6 в три раза мощнее последнего.

Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS

Система Lonestar6 на базе процессоров AMD EPYC


Выбор Университета Техаса в Остине объясняется еще и тем, что рядом расположен кампус AMD. Это позволяет инженерам компании напрямую обслуживать технику и изучать ее работу на примере реальной университетской вычислительной нагрузки.

Исследователи продолжат изучать вопросы, связанные с медициной, экстремальными погодными условиями и разработкой лекарственных препаратов. Основные направления использования суперкомпьютера в Остине - изучение важных вопросов, включая медицину, биоинформатику и социальные науки. Ожидается, что на новом суперкомпьютере Lonestar 6 продолжатся разработки вакцины от COVID-19 и других заболеваний.



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