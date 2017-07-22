Техасский вычислительный центр Texas Advanced Computing Center (TACC), работающий при Техасском университете в Остине (штат Юта), объявил о запуске нового суперкомпьютера Lonestar 6 с вычислительной мощностью до трех петафлопс. Данная инсталляция стала возможной благодаря партнерству Университета Техаса с компанией AMD, которая оснастила вычислительный комплекс своим оборудованием.
Развитие сотрудничества началось в прошлом году, когда AMD объявила о создании фонда COVID-19 HPC Fund для изучения пандемии COVID-19 и других заболеваний. Университет Техаса в Остине стал одним из более чем 20 участников, которые получили гранты на доступ к вычислениям петафлопсного уровня.
Система Lonestar6 на базе процессоров AMD EPYC
Новый суперкомпьютер Lonestar6 был сконструирован компанией Dell Technologies на базе процессоров AMD EPYC 7003 и ускорителей AMD Instinct. Его вычислительная мощность позволяет претендовать на седьмое место по производительности среди суперкомпьютеров, установленных в университетах США.
Lonestar 6 станет пятым самым быстрым суперкомпьютером в Университете Техаса в Остине, сменив своего предшественника - суперкомпьютер Lonestar 5. Новая модель Lonestar6 в три раза мощнее последнего.
Система Lonestar6 на базе процессоров AMD EPYC
Выбор Университета Техаса в Остине объясняется еще и тем, что рядом расположен кампус AMD. Это позволяет инженерам компании напрямую обслуживать технику и изучать ее работу на примере реальной университетской вычислительной нагрузки.
Исследователи продолжат изучать вопросы, связанные с медициной, экстремальными погодными условиями и разработкой лекарственных препаратов. Основные направления использования суперкомпьютера в Остине - изучение важных вопросов, включая медицину, биоинформатику и социальные науки. Ожидается, что на новом суперкомпьютере Lonestar 6 продолжатся разработки вакцины от COVID-19 и других заболеваний.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".