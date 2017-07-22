Всего через пару дней после анонса Facebook своего предстоящего перевоплощения в среду общения Meta c перестройкой социальной сети в «метавселенную», компания Microsoft сделал ответный шаг и объявила, что намерена реализовать собственную интерактивную платформу для виртуального общения в рамках развития платформы Teams. Новый продукт получит название Microsoft Mesh.
Microsoft Mesh станет следующим шагом в развитии технологий дополненной реальности (AR). Microsoft даже представила ряд ее новых функций.
Одна из особенностей платформы - «Режим вместе» (Together Mode). Он связан с созданием виртуального аватара пользователя, который будет применяться для общения во время встреч. Идея создания виртуального аватара возникла после того, когда стало понятно, что многие пользователи испытывают огромную усталость из-за чрезмерного общения через компьютер во время пандемии. Ее даже назвали пандемическим синдромом. Будущий виртуальный аватар поможет продолжать общение и выводить на экран виртуальный образ пользователя, соблюдать этикет, но без необходимости следования строгому дресс-коду в реальности.
Ожидается, что Microsoft Teams получит серию новых 3D-аватаров для общения в новой среде метавселенной. Можно будет общаться даже без наличия специальной VR-гарнитуры.
Новые аватары позволят участвовать как во встречах в двухмерном формате, так и в трехмерных встречах. Пользователю не потребуется включать веб-камеру, если нет такого желания. «Это будет не просто некий двоичный код», - отметила Кэти Келли, главный менеджер по продукту Microsoft Mesh.
Пользователь сможет выбирать, в каком виде он хочет появиться во время видео-трансляции на аватаре. Будет предложено множество настраиваемых параметров. С их помощью пользователь сможет подобрать нужный для себя образ.
По словам Кэти Келли, новые прототипы все-таки будут лучше работать при наличии гарнитуры VR или AR. Функции аватаров окажутся доступны для большинства устройств.
Новые аватары будут отражать те же действия, которые происходят в реальной жизни. Они помогут воссоздать присутствие человека во время разговора, иметь зрительный контакт, в том числе с отражением его реакции на те или иные события во время общения. Реализации различных приемов в общении будет уделено большое внимание.
Внедрение аватаров поможет устранить языковые барьеры и позволит учесть национальные особенности в общении. Появится встроенная поддержка перевода. Microsoft пообещала, что новые функции станут доступны уже в начале 2022 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".