Похоже, китайская компания Xiaomi в ближайшее время намерена перейти на новую версию операционной системы Android 12 в своих смартфонах. Об этом стало известно после публикации расширенного списка моделей смартфонов, выпускаемых компанией, для которых началось полномасштабное тестирование на совместимость с новой ОС.
Достоверность этих слухов подтверждает публикация в блоге Xiaomiui. Он известен как официальная площадка, где публикуются достоверные сведения о самой Xiaomi и ее разработках. Недавно там появилось сообщение, что Xiaomi начала внутреннее тестирование Android 12 для недавно выпущенной серии Redmi Note 11 Pro.
Позднее, появилось сообщение о начале внутреннего тестирования Android 12 также для Xiaomi 11 Lite NE, Xiaomi 11T, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 JE и эксклюзивной для китайского рынка модели Xiaomi Civi.
Android 12 была официально представлена Google в октябре 2021 года. После этого было заявлено, что компания начала выпуск обновления Android 12 Stable для смартфонов Pixel. Вслед за этим Xiaomi сразу же сообщила о запуске тестирования публичной бета-версии Android 12 для некоторых своих флагманских устройств, включая Mi 11 Ultra, Mi 11 и Mi 11.
Помимо этого, сообщается, что Xiaomi приостановила выпуск прошивки MIUI China Beta ROM для нескольких смартфонов, включая Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K30 Pro, Redmi K30S Ultra, Redmi Note 10 Pro 5G (POCO X3 GT), Redmi K40 Gaming Enhanced. Это также может указывать на то, что компания переориентируется на обновление прошивки.
List of devices that will receive Android 12 Internal Android 12 testing of Redmi Note 10 JE (iris), Redmi Note 11 Pro / Pro+(pissarro), Xiaomi 11T (agate), Xiaomi 11 Lite NE (lisa), Xiaomi CIVI (mona), Redmi Note 10S (rosemary) are started. This list updated on 2 November 2021 pic.twitter.com/yf7upOV8KU
Позднее аналогичная оценка временной приостановки выпуска обновления MIUI China Beta для ряда телефонов пришла и от многочисленных экспертов. Они тоже связали это с предстоящим обновлением версии Android.
Это означает, что уже в ближайшие недели можно ожидать появления обновления Android 12, по крайней мере, в Китае, для указанных моделей смартфонов.
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