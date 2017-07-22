Дизайн-агентство LoveFrom, которое возглавляет Джони Айв, разработало дизайн медали «Terra Carta Seal» «За выдающиеся достижения в бизнесе». Это специальная награда, которая раз в год будет вручаться компаниям за выдающиеся достижения в развитии рыночных продуктов, формирующих собственные ниши.
Медаль «Terra Carta Seal», разработанная фирмой LoveFrom, станет символом признания выдающих заслуг компаний в развитии бизнеса со стороны Королевской семьи Великобритании. Она учреждена в сотрудничестве с Фондом Sustainable Markets Initiative, который возглавляет британский принц Чарльз, сын Королевы Великобритании Елизаветы II.
Компания, выбранная фондом для разработки дизайна награды, возглавляется Джони Айвом, особенно известным в качестве дизайнера многих продуктов компании Apple: iMac, PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
Как было отмечено в пресс-релизе по случаю выпуска медали, ее дизайн призван отразить ценности Terra Carta. Они включают в себя воссоединение «людей и планеты путем предоставления основных прав и богатства природы». В дизайне использованы дубовые листья, желуди, папоротники, цветы магнолии и флоксы, а также различные птицы, бабочки и пчелы.
Первые экземпляры медали Terra Carta Seal были вручены компаниям L'Oreal, Siemens Energy и AstraZeneca за вклад в работу по ограничению глобального потепления до 1,5 °C к 2050 году.
Джони Айв работал в Apple до 2019 года. После ухода из компании он основал фирму LoveFrom вместе с другим дизайнером Марком Ньюсоном. В то же время Apple заявила, что Айв и далее продолжит заниматься дизайном продуктов для их компании. Apple остается одним из основных клиентов LoveFrom. LoveFrom также выполняла дизайнерские проекты для Airbnb и Ferrari.