По информации венгерского издания ProHardver, при использовании флагманского процессора Intel Core i9-12900K или Core i7-12700K с материнскими платами Z690 среднего и бюджетного уровня их производительность будет снижена приблизительно на 30% от номинала. Применение топовых процессоров Intel фактически означает, что пользователям придется обязательно использовать системную плату топового уровня, чтобы избежать неизбежных потерь. «Цена» потери из-за замены бюджетной системной платы на топовую может доходить до 300-400 долларов.
Согласно полученным оценкам, производительность флагманского процессора Core i9-12900K 12-го поколения будет существенно различаться при использовании одной и той же системы охлаждения на различных материнских платах. Разница может доходить до 25-30%.
Причина расхождения - работа функции VRM, которая отвечает за питание процессора, сообщает ProHardver. Этот импульсный преобразователь понижает напряжение 12В, идущее от блока питания, до уровня, необходимого для устойчивой работы процессора. Именно от VRM зависит подаваемое на ядра напряжение.
В этой ситуации более дешевые платы не смогут обеспечить стабильную мощность более 135 Вт, которая необходима для достижения заданной оптимальной производительности процессора Alder Lake-S серии K. В результате будет понижаться тактовая частота Core i9-12900K при продолжительном использовании.
Ожидается, что будет падать производительность всех топовых процессоров Alder Lake-S серии K в бюджетных системных платах: Core i7-12700K - приблизительно на 21-25%, Core i5-12600K - на 7-9%.
Для реализации всего потенциала процессоров потребуется использовать топовые материнские платы Z690. Их цена начинается от 500 долларов. В то же время в продаже имеются и бюджетные системные платы по цене от 200 долларов, которые могут привлечь внимание покупателей, потому что они также допускают установку названных топовых процессоров.
В сложившейся ситуации исследователи советуют при покупке сразу обращать внимание на ограничения работы VRM материнской платы и ее энергопотребление, прежде чем покупать высокопроизводительный процессор Alder Lake-S.
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