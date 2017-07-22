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Cooler Master сообщил о совместимости кулеров Hyper 212, MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth с LGA 1700

04 ноября 2021, 22:43




Компания Cooler Master объявила о выпуске обновленных моделей популярных жидкостных и воздушных систем охлаждения. Теперь кулеры Cooler Master воздушного и водяного охлаждения можно использовать вместе с новыми процессорами Intel 12-го поколения семейства Alder Lake сразу «из коробки».

Новые процессоры Intel появятся на рынке в четвертом квартале этого года. Их ключевыми особенностями станут совместимость с памятью нового стандарта DDR5 и использование нового сокета LGA1700.

Cooler Master сообщил о совместимости кулеров Hyper 212, MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth с LGA 1700


Прежде всего, вендор обращает внимание на выпуск обновленных кулеров воздушного охлаждения для самой популярной серии Hyper. Новые модели «из коробки» получили совместимость с новым поколением процессоров Alder Lake.



  • Hyper 212 Black Edition (LGA 1700) - новая модель RR-212S-20PK-R2
  • Hyper 212 RGB BLACK EDITION (LGA 1700) - новая модель RR-212S-20PC-R2
  • Hyper 212 EVO V2 (LGA 1700) - новая модель RR-2V2E-18PK-R2


Хотя новые модели кулеров получили совместимость с LGA 1700, тем не менее для них сохранена также совместимость со всеми стандартными сокетами.

Cooler Master сообщил о совместимости кулеров Hyper 212, MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth с LGA 1700


Вторая обновленная группа кулеров - это линейки MasterLiquid Illusion жидкостного охлаждения и MasterAir Stealth воздушного охлаждения - они также получили совместимость с LGA 1700

Производитель отмечает, что все заводские заказы на кулеры серий MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth, которые были размещены после 29 июля, совместимы с Alder Lake уже «из коробки». Для заказов, размещенных до этих дат, потребуется использовать дополнительный установочный набор под сокет LGA1700.

Cooler Master сообщил о совместимости кулеров Hyper 212, MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth с LGA 1700


Для кулеров Cooler Master, которые уже находятся в продаже, можно приобрести установочный кит под сокет LGA1700, связавшись с поддержкой европейского представительством Cooler Master.



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