Компания Cooler Master объявила о выпуске обновленных моделей популярных жидкостных и воздушных систем охлаждения. Теперь кулеры Cooler Master воздушного и водяного охлаждения можно использовать вместе с новыми процессорами Intel 12-го поколения семейства Alder Lake сразу «из коробки».
Новые процессоры Intel появятся на рынке в четвертом квартале этого года. Их ключевыми особенностями станут совместимость с памятью нового стандарта DDR5 и использование нового сокета LGA1700.
Прежде всего, вендор обращает внимание на выпуск обновленных кулеров воздушного охлаждения для самой популярной серии Hyper. Новые модели «из коробки» получили совместимость с новым поколением процессоров Alder Lake.
Hyper 212 Black Edition (LGA 1700) - новая модель RR-212S-20PK-R2
Hyper 212 RGB BLACK EDITION (LGA 1700) - новая модель RR-212S-20PC-R2
Hyper 212 EVO V2 (LGA 1700) - новая модель RR-2V2E-18PK-R2
Хотя новые модели кулеров получили совместимость с LGA 1700, тем не менее для них сохранена также совместимость со всеми стандартными сокетами.
Вторая обновленная группа кулеров - это линейки MasterLiquid Illusion жидкостного охлаждения и MasterAir Stealth воздушного охлаждения - они также получили совместимость с LGA 1700
Производитель отмечает, что все заводские заказы на кулеры серий MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth, которые были размещены после 29 июля, совместимы с Alder Lake уже «из коробки». Для заказов, размещенных до этих дат, потребуется использовать дополнительный установочный набор под сокет LGA1700.
Для кулеров Cooler Master, которые уже находятся в продаже, можно приобрести установочный кит под сокет LGA1700, связавшись с поддержкой европейского представительством Cooler Master.