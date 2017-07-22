В сети появились подробные материалы, рассказывающие о производительности новых процессоров Intel семейства Alder Lake. Но выброс материалов до назначенного «часа эмбарго» может указывать на то, что данные могли появиться неслучайно. Они хорошо подогрели интерес к новинкам Intel.
Первым и наиболее полным стал материал с результатами тестирования новых процессоров, который был сделан исследователями и опубликован на сайте Linus Tech Tips. В материале содержались результаты тестирования производительности и оценка тепловой мощности. Позднее материал был удален, но многие успели сделать его копию.
Как было заявлено в этом материале, тесты проводились в системе, оснащенной памятью DDR4-3600, т.е. не DDR5, поддержку которой предоставят новые процессоры. Этот выбор объясняется тем, чтобы гарантировать отсутствие возможных ошибок при прогоне тестов, возможные из-за новизны памяти DDR5, а также из-за отсутствия поддержки DDR5 конкурирующими процессорами AMD Ryzen. Тестирование проводилось в программной среде Windows 11.
Описание тестовой системы Intel Alder Lake. Источник - Linus Tech Tips
Новые процессоры Intel Core i9-12900K и Core i5-12600K показали особенно высокую производительность в играх. Они заметно превзошли конкурентов, процессоры Ryzen 5000.
С точки зрения оценки производительности в различных прикладных офисных программах процессоры Alder Lake также оказались в среднем заметно быстрее серии Ryzen 5000.
Однако реальное преимущество в офисных приложениях сильно зависит от конкретных моделей. Например, процессор Intel Core i5-12600K выглядит заметно лучше Ryzen 5 5600X, превосходя его по производительности на 11-45%. В то же время преимущество Core i9-12900K над 12- и 16-ядерными процессорами Ryzen не так ощутимо. А Ryzen 5 5950X по-прежнему остается более быстрым процессором, даже на фоне флагманской модели семейства Alder Lake.
Тестовые сравнения по потребляемой мощности показали, что новые процессоры Intel работают в заметно более нагруженных условиях. Их энергопотребление в тестах было заметно выше базового значения TDP (125 Вт). Но это имеет прямое объяснение: тесты предназначены для оценки максимальной производительности процессоров, поэтому они работают в режиме максимального разгона (MTP). Он был установлен на уровне 241 Вт.
Сравнение показало, что хотя процессоры Alder Lake действительно способны на равных конкурировать с серией AMD Ryzen 5000 по производительности, они отличаются заметно более высоким энергопотреблением по сравнению с разработками AMD.
Оценка температурных режимов в тестах показала, что новые процессоры Intel заметно горячее (на 20-40 °С) своих конкурентов из-за более высокого энергопотребления. В то же время флагманский процессор Core i9-12900K оказался менее горячим, чем Ryzen 9 5950X и даже Ryzen 9 5900X в играх.
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