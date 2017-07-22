Не так давно Tesla объявила о планах по замене бортового компьютера своих электромобилей на новый, более мощный. Спустя почти полгода, нашлись умельцы, которые не пожалели денег, сняли один из таких агрегатов и разобрали его. Этими героями стали исследователи из компании Ingineerix. Теперь они выложили материал о своем исследовании в публичный доступ.
Итак, теперь подтверждено, бортовой автомобильный компьютер Tesla оснащен специализированным чипом AMD Ryzen Embedded на базе архитектуры Zen первого поколения. Можно напомнить, что, по слухам, Tesla собиралась оснастить свой автомобиль более мощным процессором на базе Zen2, но видимо, в итоге было принято иное решение.
Автомобильный компьютер Tesla. Источник: Ingineerix
Бортовой процессор имеет номер «YE180FC3T4MFG» и выпущен в Тайване. Он не соответствует ни одному из известных на рынке продуктов, поэтому точная спецификация бортового компьютера пока полностью не подтверждена. Это также указывает на то, что Tesla заказывала индивидуальную модернизацию процессора у компании AMD.
По данным, предоставленным инженерами Ingineerix, теперь установлен процессор Ryzen APU. Он представляет собой четырехъядерный APU мощностью 45 Вт с объемом встроенной кэш-памяти L2, равной 0,5 Мбайт, и кэш-памяти L3 в 4 Мбайт.
Автомобильный компьютер Tesla. Источник: Ingineerix
По номеру Ryzen V180F можно сказать, что это специальная модель процессора для встраиваемых систем. По всей видимости, он не сильно отличается от APU Picasso, который имеет в обозначении «FG» и относится к обновленной микроархитектуре Zen 1-го поколения, известной как Zen+.
Для встраиваемых систем AMD Ryzen известны следующие характеристики. Они используют ядра с архитектурой Zen (14 нм), Zen+ (12 нм), Zen2 (7 нм) или Zen3 (6 нм) и оснащены набором вычислительных графических ядер следующего поколения: 11 CU (GCN5/Vega), 8 CU (GCN5/Vega) и 12 CU (RDNA2) соответственно.
Остальные характеристики показаны в таблице:
Бортовой компьютер Tesla оснащен как дискретной, так и интегрированной графикой на базе GPU Navi 23. По всей видимости, новая модель оснащена 28 вычислительными блоками (а не 32, как предполагалось ранее). Это означает, что поддержка в графике задействовано 1792 потоковых процессоров с тактовой частотой порядка 2,8 ГГц.
Названная тактовая частота не была подтверждена Tesla, но Илон Маск заявил когда-то, что графический процессор имеет производительность, не уступающую игровым консолям, т.е. его прозводительность достигает 10 TFLOPS.
Автомобильный компьютер Tesla Navi 23 dGPU, Источник: Ingineerix
Дискретный графический процессор: AMD Radeon (215-130000026). Наиболее близкая из известных моделей - Radeon Pro W6600.
Поддержка Wi-Fi/BT: LG Innotek ATC5CPC001
Модем для радиосетей: Quectel AG525R-GL
Мост (gateway): SPC5748GSMMJ6
DSP 1: двухъядерный DSP ADSP-SC587W SHARC + ARM Cortex-A5
DSP 2: двухъядерный процессор AD21584 SHARC + ARM Cortex-A5.
Коммутатор Ethernet: Realtek RTL9068ABD.
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