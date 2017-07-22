РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla

05 ноября 2021, 13:18




Не так давно Tesla объявила о планах по замене бортового компьютера своих электромобилей на новый, более мощный. Спустя почти полгода, нашлись умельцы, которые не пожалели денег, сняли один из таких агрегатов и разобрали его. Этими героями стали исследователи из компании Ingineerix. Теперь они выложили материал о своем исследовании в публичный доступ.

Итак, теперь подтверждено, бортовой автомобильный компьютер Tesla оснащен специализированным чипом AMD Ryzen Embedded на базе архитектуры Zen первого поколения. Можно напомнить, что, по слухам, Tesla собиралась оснастить свой автомобиль более мощным процессором на базе Zen2, но видимо, в итоге было принято иное решение.

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla

Автомобильный компьютер Tesla. Источник: Ingineerix


Бортовой процессор имеет номер «YE180FC3T4MFG» и выпущен в Тайване. Он не соответствует ни одному из известных на рынке продуктов, поэтому точная спецификация бортового компьютера пока полностью не подтверждена. Это также указывает на то, что Tesla заказывала индивидуальную модернизацию процессора у компании AMD.

По данным, предоставленным инженерами Ingineerix, теперь установлен процессор Ryzen APU. Он представляет собой четырехъядерный APU мощностью 45 Вт с объемом встроенной кэш-памяти L2, равной 0,5 Мбайт, и кэш-памяти L3 в 4 Мбайт.

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla

Автомобильный компьютер Tesla. Источник: Ingineerix


По номеру Ryzen V180F можно сказать, что это специальная модель процессора для встраиваемых систем. По всей видимости, он не сильно отличается от APU Picasso, который имеет в обозначении «FG» и относится к обновленной микроархитектуре Zen 1-го поколения, известной как Zen+.

Для встраиваемых систем AMD Ryzen известны следующие характеристики. Они используют ядра с архитектурой Zen (14 нм), Zen+ (12 нм), Zen2 (7 нм) или Zen3 (6 нм) и оснащены набором вычислительных графических ядер следующего поколения: 11 CU (GCN5/Vega), 8 CU (GCN5/Vega) и 12 CU (RDNA2) соответственно.

Остальные характеристики показаны в таблице:

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla


Бортовой компьютер Tesla оснащен как дискретной, так и интегрированной графикой на базе GPU Navi 23. По всей видимости, новая модель оснащена 28 вычислительными блоками (а не 32, как предполагалось ранее). Это означает, что поддержка в графике задействовано 1792 потоковых процессоров с тактовой частотой порядка 2,8 ГГц.

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla


Названная тактовая частота не была подтверждена Tesla, но Илон Маск заявил когда-то, что графический процессор имеет производительность, не уступающую игровым консолям, т.е. его прозводительность достигает 10 TFLOPS.

Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla

Автомобильный компьютер Tesla Navi 23 dGPU, Источник: Ingineerix


Полная сводка характеристик бортового компьютера Tesla:

  • Процессор: AMD Ryzen YE180FC3T4MFG (4 ядра, 45 Вт, Ryzen Embedded), 512 Кбайт кэш-памяти L2 на ядро, 4 Мбайт кэш-памяти L3.
  • Дискретный графический процессор: AMD Radeon (215-130000026). Наиболее близкая из известных моделей - Radeon Pro W6600.
  • Поддержка Wi-Fi/BT: LG Innotek ATC5CPC001
  • Модем для радиосетей: Quectel AG525R-GL
  • Мост (gateway): SPC5748GSMMJ6
  • DSP 1: двухъядерный DSP ADSP-SC587W SHARC + ARM Cortex-A5
  • DSP 2: двухъядерный процессор AD21584 SHARC + ARM Cortex-A5.
  • Коммутатор Ethernet: Realtek RTL9068ABD.


Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Производительность топовых процессоров Alder Lake-S серии K будет падать на 20-30% в бюджетных материнских платах Z690
  • Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS
  • Новый Raspberry Pi Zero 2 W оснащен 4-ядерным процессором
  • Innodisk выпустил модули памяти DDR4 Ultra Temperature промышленного класса
  • «Рутек» выпустил первую в России материнскую плату для cерверных процессоров Baikal-S

    • следующая новость
    AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)

    предыдущая новость
    Результаты тестирования новейших процессоров Intel Alder Lake утекли в сеть

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Способы покупки криптовалюты в РФ в 2021 году Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Как выгодно купить криптовалюту в России Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 ноября, 2021

    Xiaomi анонсировала новую технологию охлаждения Loop LiquidCool для смартфонов

    AMD ведет разработку новой микроархитектуры Zen4 (Dense)

    Ingineerix препарировали новый автомобильный бортовой компьютер Tesla

    Результаты тестирования новейших процессоров Intel Alder Lake утекли в сеть

    4 ноября, 2021

    Cooler Master сообщил о совместимости кулеров Hyper 212, MasterLiquid Illusion и MasterAir Stealth с LGA 1700

    Производительность топовых процессоров Alder Lake-S серии K будет падать на 20-30% в бюджетных материнских платах Z690

    Практически все процессорные кулеры и водоблоки Alphacool совместимы с Intel LGA 1700

    Агентство Джони Айва выпустило медаль «Terra Carta Seal» «За выдающиеся достижения в бизнесе»

    Scythe выпустила комплект SCMK-1700 для установки кулеров под Intel LGA1700

    Xiaomi собирается переводить свои смартфоны на Android 12

    TSMC подвела Apple с 3-нм технологией: iPhone 14 остался без новых чипсетов

    Microsoft создает собственную виртуальную метавселенную Mesh

    Техасский вычислительный центр и AMD запустили суперкомпьютер Lonestar 6 мощностью 3 PFLOPS

    Microsoft раскрыла причину сбоя Snipping Tool: проблема затрагивает всю Windows 11

    3 ноября, 2021

    EK выпустила прецизионную торсионную отвертку EK-Loop 0,6 Нм для сборки ПК

    NVIDIA выпустит мобильную видеокарту GeForce RTX 3070 Ti

    Утилита Project Hydra для разгона процессоров AMD Ryzen 5000/6000 появится к концу ноября

    Netflix запустила сервис мобильных игр на Android для всего мира

    Анонс Lenovo YOGA Pro14s Carbon и YOGA 16S 2022 на базе мобильных процессоров Ryzen 5000

    Утилита Snipping Tool вызывает фатальное падение Windows 11

    ССЫЛКИ