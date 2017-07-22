Xiaomi представила принципиально новую технологию охлаждения для смартфонов. Она получила название Loop LiquidCool. По оценкам производителя, новая технология способна увеличить вдвое охлаждающую способность по сравнению с традиционными решениями жидкостного охлаждения, использующими т.н. «паровые камеры».
Со слов представителя компании, новые решения по охлаждению пришли из аэрокосмической отрасли, где они активно применяются для поддержки эксплуатационных температур на космических аппаратах.
Секрет новой технологии состоит в использовании капиллярного эффекта. Она предусматривает создание специальной кольцевой, замкнутой конструкции, внутри которой циркулирует жидкий охлаждающий агент. С его помощью обеспечивается перенос избыточного тепла из зоны повышенного тепловыделения в более холодную область.
Новая конструкция использует систему кольцевых тепловых трубок, которые формируют область, называемую «испаритель». В испарителе происходит контакт хладоагента с «горячей» зоной и происходит процесс испарения.
После этого газ движется по замкнутому контуру через однонаправленный канал и поступает в область конденсатора. Здесь происходит процесс адсорбции с образованием жидкости. Она собирается в крошечных волокнах в заправочной камере. После этого он повторяет новый цикл отвода тепла. В результате возникает самоподдерживающая свою работу система.
Хотя новая технология использует тот же метод, что и при жидкостном охлаждении VC, в технологии Xiaomi предусмотрено использование кольцевого насоса. Он имеет особую конструкцию, состоящую из газовых капилляров. Эти трубки оказывают значительно более низкое сопротивление движению газа в воздушном канале. Xiaomi оценивает снижение на уровне 30%.
Благодаря улучшениям, максимальная теплопередающая способность выросла на 100%, утверждает производитель.