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Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 898 уже начали тестировать в смартфонах

05 ноября 2021, 16:51




По слухам, в декабре этого года должен быть анонсирован новый флагманский чипсет для смартфонов - Qualcomm Snapdragon 898. Он придет на смену нынешнему Snapdragon 888+. Предположительно, Qualcomm объявил об его выпуске на мероприятии Tech Summit.

Неожиданным стало сообщение известного информатора Digital Chat Station, который обнаружил в сети снимок неизвеcтного телефона, работающего на чипсете SD898. Это стало понятно благодаря изображению на экране смартфона, где показана страница со сводкой конфигурации. В ней указано кодовое имя нового чипсета Qualcomm - sm8450.

Будущий чипсет Qualcomm Snapdragon 898 уже запущен в тестирование на смартфонах


Из изображения понятно, что в смартфоне установлено приложение Device Info HW. Оно служит для тестирования производительности. В сводке отражены другие важные элементы конфигурации гаджета.

Новый чипсет Qualcomm имеет трехкластерную архитектуру. К первой группе относится основное высокопроизводительное ядро Cortex X2, работающее на частоте 3,0 ГГц. Ко второй - три ядра Cortex-A710, работающие на частоте 2,5 ГГц. Третий уровень представлен четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц. В качестве графической подсистемы используется ускоритель Adreno 730.

На выведенной на экран странице не упоминается модем Snapdragon X65 5G, который, как говорят, способен развивать скорость приема данных до 10 Гбит/с. Скрыто также место для селфи-камеры.

Предположительно, на фотографии может быть изображен смартфон одного из брендов - Xiaomi или Vivo. Ожидается, что именно эти бренды окажутся среди первых производителей, выпустивших смартфон на базе Snapdragon 898.

В прошлом году первенство было за Xiaomi - она анонсировала модель Xiaomi Mi 11 5G с Snapdragon 888 в декабре 2020 года. Как предположение, на снимке изображен смартфон Xiaomi 12. Vivo собирается вывести на рынок новый смартфон в линейке X или NEX. Большего пока неизвестно.



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