После сентябрьского анонса обновленного 8,3-дюймового планшета iPad mini многие пользователи стали жаловаться на проблему с появлением артефактов на экране планшета из-за эффекта желе. Суть проблемы состоит в неравнозначной прокрутке содержимого экрана при расположении дисплея в портретном режиме: его правая сторона прокручивается быстрее левой.
Изучив проблему, компания Apple выступила с заявлением. По ее мнению, нынешняя работка функции прокрутки и проявление артефактов является нормальным явлением для LCD-дисплеев. Причина появления эффекта желе кроется в том, что LCD-экраны обновляются построчно, а не целиком.
Однако позднее стало известно, что Apple все-таки решила взять эту проблему в проработку. По слухам, Apple работает над обновленной моделью iPad mini 6, у которой не будет проявляться этот эффект.
Как сообщают источники, Apple рассматривает возможность выпуска обновленной версии iPad mini с функцией ProMotion 120 Гц. Она заменит нынешнюю версию, где используется функция с более «грубой» настройкой - ProMotion 60 Гц.
Эффект желе показан в следующем видео:
Дисплей с поддержкой технологии ProMotion 120 Гц с 2017 года устанавливается Apple в модели iPad Pro. Поддержка технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц появилась также у смартфонов iPhone 13 Pro этого года выпуска.
Суть названной технологии состоит в использовании переменной частоты обновления экрана. В период активного изменения содержимого на экране частота обновления поднимается до максимума. А когда обновление контента на экране не требуется, то она снижается вплоть до 10 Гц.
Система автоматически определяет необходимые действия и требуемую частоту обновления, помогая тем самым устройству экономить заряд батареи.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".