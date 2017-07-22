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Apple готовится обновить iPad mini для устранения артефактов из-за эффекта желе

05 ноября 2021, 18:17




После сентябрьского анонса обновленного 8,3-дюймового планшета iPad mini многие пользователи стали жаловаться на проблему с появлением артефактов на экране планшета из-за эффекта желе. Суть проблемы состоит в неравнозначной прокрутке содержимого экрана при расположении дисплея в портретном режиме: его правая сторона прокручивается быстрее левой.

Изучив проблему, компания Apple выступила с заявлением. По ее мнению, нынешняя работка функции прокрутки и проявление артефактов является нормальным явлением для LCD-дисплеев. Причина появления эффекта желе кроется в том, что LCD-экраны обновляются построчно, а не целиком.

Apple готовится обновить iPad mini для устранения артефактов из-за эффекта Jelly Scrolling


Однако позднее стало известно, что Apple все-таки решила взять эту проблему в проработку. По слухам, Apple работает над обновленной моделью iPad mini 6, у которой не будет проявляться этот эффект.

Как сообщают источники, Apple рассматривает возможность выпуска обновленной версии iPad mini с функцией ProMotion 120 Гц. Она заменит нынешнюю версию, где используется функция с более «грубой» настройкой - ProMotion 60 Гц.

Эффект желе показан в следующем видео:



Дисплей с поддержкой технологии ProMotion 120 Гц с 2017 года устанавливается Apple в модели iPad Pro. Поддержка технологии ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц появилась также у смартфонов iPhone 13 Pro этого года выпуска.

Суть названной технологии состоит в использовании переменной частоты обновления экрана. В период активного изменения содержимого на экране частота обновления поднимается до максимума. А когда обновление контента на экране не требуется, то она снижается вплоть до 10 Гц.

Система автоматически определяет необходимые действия и требуемую частоту обновления, помогая тем самым устройству экономить заряд батареи.



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