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Facebook откроет сеть собственных розничных магазинов Facebook Store

05 ноября 2021, 21:32




Компания Facebook собирается открыть сеть собственных розничных магазинов, которые будут строиться по особому, «приветственному» формату. Задачей новых магазинов Facebook станет привлечение людей и предоставление им возможности испытать на себе действие «метавселенной».

В магазинах Facebook покупатели смогут опробовать широкий спектр продуктов, которые предлагает Meta, например, «поиграться с гарнитурой Oculus. Посетители смогут побывать в «гостеприимной» и «свободной от предвзятых мнений» обстановке. Об этом говорится в статье, опубликованной в The New York Times.

Идея открытия розничных магазинов родилась у руководства Facebook в прошлом году. Теперь, после ребрендинга Facebook в компанию Meta, этот проект набирает обороты.

Facebook откроет сеть собственных розничных магазинов Facebook Store


Как пишет издание The New York Times, дизайн планируемого магазина будет отражать принципы минимализма и современности, по крайней мере на первых порах. Планируется, чтобы посетители магазинов, придя в них, получали возможность проявлять любопытство, им должно быть интересно там, они должны чувствовать доверие и внимание.

Meta уже рассмотрела несколько названий для своей будущей сети розничных магазинов. На текущий момент предпочтение отдают названию «Facebook Store». Рассматривались также другие варианты: Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store и From Facebook.

Ожидается, что первый в истории компании розничный магазин Facebook Store появится в гор. Берлингеме, шт. Калифорния.

В связи с открытием новой вехи в истории компании, как заявил Марк Цукерберг, Facebook заявил, что прекращает применять в своих продуктах функцию распознавания лиц. Он пообещал, что компания удалит все собранные ранее данные этого типа. Посколько продуктами Facebook пользуются уже около одного миллиарда человек, речь идет об уничтожении огромного массива данных.

Несколько дней спустя было опубликовано заявление от лица компании Meta. В нем было заявлено, что компания, которая поставила перед собой цель создать новую «метавселенную», не будет «делать то же самое» (собирать данные о принадлежности фотографий конкретным людям). Сейчас изучаются другие способы «включения биометрии в развивающийся бизнес метавселенной».

Ожидается, что это заявление Цукерберга и Meta будет иметь серьезный общественный резонанс. Он позволит положительно повлиять на общественное мнение и привлечет внимание к новой компании и и ее проекту.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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