Компания Acer представила на российском рынке крупный 31,5-дюймовый монитор XZ322QV из популярной геймерской линейки Nitro. Его безрамочный экран с соотношением сторон 16:9 и курватурой 1500R создает ощущение полного охвата всего поля зрения игрока. Дизайн выглядит стильно и наверняка понравится любителям высокой производительности и качественной картинки.
Дисплей использует матрицу VA с 72%-ым охватом пространства NTSC. Монитор поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 пикселей) - это не предельно возможное разрешение, зато позволяет сохранить невысокую цену и получить быстрый отклик. Частота обновления составляет 165 Гц, минимальное время отклика - 1 мс: идеальный вариант для любителей современных игр. На экране не остаются шлейфы за движущимися объектами, изображение получается четким и детально проработанным.
Новый монитор прошел сертификацию на уровень VESA DisplayHDR 400. Она отражает высокий уровень детализации и яркости. Поддержка игровой технологии AMD FreeSync Premium обеспечивает плавную смену кадров в современных играх. Она достигается за счет синхронизации частоты обновления видеокарты и монитора, обеспечивает отсутствие разрывов при смене кадров, позволяет сделать картинку плавной даже в самые напряженные моменты соревновательных матчей.
В нижней части дисплея располагается яркая красная вставка на эргономичной стойке. Она подчеркивает сдержанный стиль. При этом сама стойка поддерживает все необходимые функции, включая изменение высоты экрана над столом, его наклон и поворот.
Для подключения имеются порты HDMI (1.4 и 2.0) и DisplayPort. Помимо этого, XZ322QV оборудован встроенными 2-Вт динамиками и поддержкой фирменных технологий защиты зрения Acer VisionCare, среди которых Acer Flicker-less, Acer BlueLightShield, Acer Low Dimming и антибликовое покрытие Acer ComfyView. Имеется выход для наушников с разъемом 3,5 мм.
Для быстрой настройки применяется фирменный виджет Acer Display Widget. Для вызова достаточно нажать на кнопку на корпусе. Помимо изменения настроек в его меню можно включить специальные функции, например, Black Boost - помогает видеть больше деталей в темных участках экрана, раскрывая тайные замыслы соперников.
Монитор Acer Nitro XZ322QV (XZ322QVbmiiphx) продается в сети Ситилинк по рекомендованной цене от 32 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".