Сроки анонса флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 898, похоже, перестали быть тайной. Все говорит в пользу версии, что его презентация пройдет 30 ноября на Tech Summit.
Компания Qualcomm проводит свой технический саммит Tech Summit в конце каждого года. Это мероприятие является важным для компании, и обычно его проведение становится поводом для демонстрации нового поколения флагманского чипсета для смартфонов.
Как стало известно, в этом году саммит Qualcomm Tech Summit будет проходить с 30 ноября по 2 декабря. На это указывает баннер мероприятия, размещенный на веб-сайте компании. На нем изображена моторная лодка, которая оставляет след на воде, напоминающий знак бесконечности. Слоган мероприятия: "More to come, soon!" («Впереди еще больше, скоро!»).
Дополнительная информация пока не раскрывается, но эксперты уже заявили, что флагманский чипсет следующего поколения серии Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 898, с большой долей вероятности будет официально анонсирован именно 30 ноября.
По слухам, новый флагманский чипсет Snapdragon 898 (SM-8450) будет производиться на фабрике компании Samsung по 4-нм техпроцессу. Ожидается, что он получит архитектуру Dual 3400 и будет нести графический процессор Adreno 730.
Чипсет оснастят основным ядром ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, тремя вычислительными ядрами средней мощности на базе Cortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 1,79 ГГц.
По оценкам экспертов, рост производительности составит около 20% по сравнению с предшественником. Для поддержки сетей 5G будет применяться модем Snapdragon X65 5G. Теоретически он способен обеспечить максимальную скорость на нисходящем канала до 10 Гбит/с.
Что касается поддержки со стороны производителей, то ожидается, что первой станет компания Xiaomi, которая готовится выпустить устройство на базе Qualcomm Snapdragon 898. Ожидается, что новый телефон получит название Xiaomi 12, он появится уже к концу этого года.
Помимо Xiaomi уже многие производители заявили о своей готовности выпустить смартфоны на базе нового флагмана. В их число попали Huawei, Lenovo, Motorola, Vivo, OPPO и Samsung.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".