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Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года

08 ноября 2021, 13:09




Intel не намерена отказываться от поддержки памяти DDR4 и после начала выпуска процессоров следующего поколения Raptor Lake, которые придут на смену Alder Lake. Этим слухом поделился информатор под ником Moore's Law is Dead.

Вопрос о поддержке двух различных стандартов памяти DDR - DDR4 и DDR5 - стоит сейчас особенно остро. Новая память DDR5 стоит еще слишком дорого. В этих условиях продолжение использования DDR4 является разумной альтернативой при сборке новых компьютеров. Это условие должно распространяться и на ближайшее будущее, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока DDR5 будет постепенно дешеветь.

Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года


Информация о поддержке Intel обоих стандартов памяти появилась ранее, но существовала только в виде слухов. Теперь Moore's Law is Dead подтвердил эту конфиденциальную информацию Intel в отношении процессоров Raptor Lake, относящихся к 13-му поколению. Они должны появиться в конце 2022 года, придя на смену процессорам Alder Lake 12-го поколения, которые еще только завоевывают рынок.



Ожидается, что для обоих поколений процессоров Intel будет применяться сокет LGA1700 и чипсет Intel 600. В основе процессоров Raptor Lake будут использоваться те же производственные узлы Intel 7 (10 нм Enhanced SuperFin), что и для Alder Lake. В состав Raptor Lake войдут восемь ядер Raptor Cove и 16 ядер Gracemont.

Поддержка процессорами Raptor Lake сокета LGA1700 означает, что они будут совместимы со всеми существующими материнскими платами Z690 и пока не вышедшими материнскими платами H670 / B660 / H610, которые уже поддерживают память DDR4.

Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года

Intel Raptor Lake-S. Источник: AdoredTV


Поддержка процессорами Raptor Lake памяти DDR4 не вызывает сомнений, потому что они, по сути, являются развитием архитектуры Alder Lake. Главная особенность Raptor Lake в удвоении количества малых ядер Gracemont по сравнению с Alder Lake. В итоге в Raptor Lake-S появится до 24 ядер (8P + 16E) в тех же диапазонах мощности (TDP): 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт для настольных систем.

Новая серия Raptor Lake будет выпущена и для мобильных устройств, но характеристики преемника Alder Lake-P/M пока остаются неподтвержденными.

Intel не откажется от поддержки DDR4 при выпуске процессоров Raptor Lake в конце 2022 года




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