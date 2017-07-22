Компания Motorola объявила о начале продаж в Европе недорогого смартфона moto e30, оснащенного, тем не менее, достаточно мощной камерой на 48 Мп и батареей емкостью 5000 мАч. Эта модель расширяет список бюджетных предложений компании, которая старается насытить рынок недорогими аппаратами от известного бренда.
Характеристики moto e30 сравнимы с другим, недавно появившимся аппаратом - moto e40, но отличаются меньшим объемом оперативной памяти и сокращением места для постоянного хранения данных.
Смартфон moto e30 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем MaxVision с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота его обновления составляет 90 Гц.
Новинка работает на платформе UNISOC T700 (два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 1,8 ГГц) с графическим процессором Mali G52 с тактовой частотой 850 МГц на пару с 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной памяти, расширяемой до 1 Тбайт с помощью карт microSD.
Основная камера смартфона имеет разрешение 48 Мп, поддерживает технологию Quad Pixel и предлагает диафрагму f/1,79. Для съемки при плохом освещении доступна светодиодная вспышка. Имеются также датчик глубины с разрешением 2 Мп и макрокамера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.0.
Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели. Через него поддерживается функция Google Assistant Key, что позволяет легко работать с облачными сервисами Google.
Moto e30 имеет степень защиты IP52, гарантирующую необходимый уровень водонепроницаемости и защищенности. Телекоммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.