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Анонс moto e30: 90-Гц дисплей, 48-Мп камера и батарея на 5000 мАч за 9700 рублей

08 ноября 2021, 13:55




Компания Motorola объявила о начале продаж в Европе недорогого смартфона moto e30, оснащенного, тем не менее, достаточно мощной камерой на 48 Мп и батареей емкостью 5000 мАч. Эта модель расширяет список бюджетных предложений компании, которая старается насытить рынок недорогими аппаратами от известного бренда.

Характеристики moto e30 сравнимы с другим, недавно появившимся аппаратом - moto e40, но отличаются меньшим объемом оперативной памяти и сокращением места для постоянного хранения данных.

Анонс moto e30: 6,5-дюймовый дисплей 90 Гц, камера 48 Мп, батарея 5000 мАч за 9700 руб.


Смартфон moto e30 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем MaxVision с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Частота его обновления составляет 90 Гц.

Новинка работает на платформе UNISOC T700 (два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 1,8 ГГц) с графическим процессором Mali G52 с тактовой частотой 850 МГц на пару с 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной памяти, расширяемой до 1 Тбайт с помощью карт microSD.

Основная камера смартфона имеет разрешение 48 Мп, поддерживает технологию Quad Pixel и предлагает диафрагму f/1,79. Для съемки при плохом освещении доступна светодиодная вспышка. Имеются также датчик глубины с разрешением 2 Мп и макрокамера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.0.

Смартфон оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели. Через него поддерживается функция Google Assistant Key, что позволяет легко работать с облачными сервисами Google.

Анонс moto e30: 6,5-дюймовый дисплей 90 Гц, камера 48 Мп, батарея 5000 мАч за 9700 руб.


Moto e30 имеет степень защиты IP52, гарантирующую необходимый уровень водонепроницаемости и защищенности. Телекоммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C.

Moto e40 стоит 134,7 доллара (9700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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