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Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа

08 ноября 2021, 16:03




Компания Microsoft опубликовала патент, описывающий новую конструкцию манипулятора мышь. Патент был подан 30 марта 2021 года, но стал известен только недавно. Патент описывает новую складную конструкцию, которая до сих пор не встречалась ни в гаджетах Microsoft, ни вообще на рынке.

В продуктовой линейке Microsoft уже есть складные мыши серии Surface Arc. Они могут складываться за счет подгибаемой внутрь опорной части. В раскрытом состоянии такие мыши напоминают арочную конструкцию.

Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа


Прежняя мышь Microsoft Surface Arc в сложенном состоянии имеет компактную форму, но ее нельзя назвать абсолютно плоской. Зато в этом виде Surface Arc удобна для транспортировки. Пользователь при этом не испытываем неудобств при работе, когда мышь находится в раскрытом состоянии.

Новый патент описывает иную конструкцию мыши, которая в раскрытом состоянии очень похожа на модель Microsoft Surface Arc. Разница в том, что в сложенном состоянии мышь приобретает форму плоской пластины, вывернутой на 180°. В таком виде ее удобно носить с собой, например, в кармане рубашки.

Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа


Как указано в патенте, новая конструкция мыши предусматривает использование корпуса особого, деформируемого типа.

Пока неизвестно, собирается ли Microsoft использовать новую конструкцию в своих гаджетах. Однако хорошая проработка конструкции в патенте может указывать на то, что подобная мышь может скоро появиться в продаже.

Microsoft получила патент на Arc-подобную складную мышь нового типа




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