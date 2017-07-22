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WhatsApp научился работать на ПК без связи со смартфоном

08 ноября 2021, 16:59




Разработчики бесплатного мессенджера WhatsApp добавили ему возможность работы сразу на нескольких устройствах. Это позволяет отправлять и получать сообщения WhatsApp, например, на настольном компьютере без необходимости одновременного подключения телефона.

Новая функция существовала и ранее, но работала только в бета-версии WhatsApp Beta. Теперь она доступна в стабильной версии WhatsApp.

WhatsApp можно использовать теперь с нескольких устройств по одному аккаунту


Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сначала связать настольное приложение WhatsApp со своим смартфоном. После подтверждения установленной связи, можно пользоваться устройствами независимо.

В настоящее время можно привязать к своему аккаунту до четырех устройств, включая компьютер под управлением macOS/Windows, веб-сеанс WhatsApp или доступ через веб-портал. Единственное требование, которое необходимо выполнить: одно из устройств должно быть телефоном, и оно будет основным. После подключения дополнительных устройств можно отправлять с них (или на них) сообщения без необходимости подключения телефона к интернету.

Однако пользователям все равно придется хотя бы один раз в две недели выходить в сеть через смартфон и загружать WhatsApp через свой аккаунт. Тем самым Meta контролирует, что базовое устройство не было потеряно или подменено. Если разработчик обнаружит, что это условие не соблюдено, то все устройства сразу будут отключены.



В то же время сообщается, что реализация новой функции, похоже, столкнулась с проблемами. Так, некоторые пользователи сообщают, что при входе в настольное приложение WhatsApp, иногда оно немедленно выбрасывало их из системы. В компании уже подтвердили наличие проблемы с WhatsApp и начало работ над ее устранением.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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