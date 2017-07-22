Согласно твиту, который компания Google разместила на своем официальном канале, смартфоны Pixel 6 оснащены «улучшенными алгоритмами безопасности», которые применяются для проверки отпечатков пальцев на совпадение. Из-за измененного алгоритма, как пишет Google, стали возникать повышенные по времени задержки. Иногда приходится даже сбрасывать проверку, чтобы заново запросить данные по отпечатку, сообщает Google.
Далее в твите сообщается, что «проверка отпечатка по дополнительным признакам может занять больше времени, чем обычно, или даже потребовать повторного считывания путем контакта с датчиком».
Google советует пользователям держать пальцы в чистоте и правильно нажимать на то место экрана, где происходит считывание. Это, по ее данным, позволяет добиться оптимальных результатов. Но, как пишет Google, это не всегда решает все проблемы, с которыми сталкиваются при работе с новым датчиком.
Смартфоны серии Google Pixel 6 были выпущены совсем недавно. Они оснащены инновационным подэкранным датчиком для считывания отпечатков пальцев.
Но вскоре после их запуска стали поступать многочисленные жалобы от пользователей. Они сообщали, что сканер отпечатков пальцев работает слишком медленно. Пользователи высказали предположение, что это может быть связано с конструкционными ошибками.
Известно, что подэкранные сенсоры появились не так давно сразу у нескольких производителей. В первое время они действительно работали медленнее и не всегда правильно определяли владельца. Но в последнее время эта разница между обычным считывателем отпечатков пальцев на задней панели и подэкранным считывающим устройством практически исчезла.
Некоторые пользователи считают, что проблема могла быть связана с оптической частью новых датчиков Google. Их противники указывали на то, что аналогичную конструкцию используют и другие производители, которые не имеют подобных проблем, как у Google.
Если проблема действительно связана с программной частью, как пишет Google, то можно ожидать, что скоро она будет решена.