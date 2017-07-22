Компании Huawei, CATL и Changan Automobile объявили о создании совместного предприятия по производству умных электромобилей буквально несколько месяцев назад. Чтобы спроектировать и подготовить к массовому выпуску первую модель им потребовалось менее одного года. С самого начала было известно, что новая модель получит название AVATR E11. Как стало известно сегодня, она будет анонсирована уже на следующей недели.
Высокие темпы выпуска инновационного электромобиля имеют объяснение. Компания CATL является ведущим в мире производителем литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Эта компания поставляет батареи для автомобилей Tesla, с этой компанией сейчас ведутся переговоры со стороны Apple, которая также хотела бы выпустить собственный умный электромобиль.
Другая китайская компания Changan Automobile является крупным производителем автомобилей традиционного типа в Китае. Компания Huawei является не только крупнейшим в мире производителем смартфонов, магистрального оборудования для радиосетей и другой радиоэлектроники, но и является разработчиком интеллектуальных решений Huawei Inside для автомобилей. Их союз теперь готов показать результат своей совместной работы.
Старт был дан 8 ноября 2021 года, когда был официально открыт аккаунт AVATR на китайском сайте микроблогов Weibo. Там было опубликовано сообщение, что на 15 ноября намечен официальный анонс нового умного автомобиля.
Согласно слухам, модель E11 будет представлять собой умный внедорожник среднего класса. Он будет оснащен аккумуляторами CATL, будет использовать программно-аппаратные решения HI от Huawei. Габаритная длина нового транспортного средства составит 4,8 метра. Управление будет полностью электрическим.
К сожалению, более подробная информация об этом автомобиле появится только при анонсе.