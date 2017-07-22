На состоявшемся сегодня мероприятии AMD Accelerated Data Center Premiere компания AMD представила ряд инновационных решений, связанных с выпуском новых серверных процессоров, новых архитектурных решений и ускорителей для HPC.
Серверные процессоры AMD EPYC третьего поколения с AMD 3D V-Cache
Первая среди новинок - серверные процессоры AMD EPYC третьего поколения под кодовым названием «Milan-X». Компания провела их предварительный показ, обратив внимание на оснащение кэш-памятью AMD 3D V-Cache, которая использует новый тип хранения. Он был разработан благодаря инновациям AMD в области 3D-упаковки.
Применение новых серверных процессоров обещает дать рост средней производительности на 50% в целевых технических вычислительных нагрузках.
Было отмечено, что добавление нового типа 3D-кэша не снижает совместимости новых процессоров. Им остаются доступны все обновления BIOS, обеспечена простота внедрения и гарантируется рост производительности, как и у прежних процессоров AMD EPYC с традиционным КЭШем.
Новые процессоры уже доступны с первого дня анонса в виде обновленных виртуальных машин Microsoft Azure HPC в режиме Private Preview. Их широкое распространение начнется в ближайшие недели.
О поддержке новых процессоров EPYC 3-го поколения, оснащенных кэшем 3D V-Cache, уже сообщили партнеры AMD, включая Cisco, Dell Technologies, Lenovo, HPE и Supermicro. Выход разрабатываемых им серверных решений ожидается уже в 1 квартале 2022 года.
Ускорители AMD Instinct серии MI200
На ивенте AMD Accelerated Data Center Premiere было объявлено о выпуске ускорителей AMD Instinct серии MI200. В основе этих ускорителей использована новая архитектура AMD CDNA2, благодаря которой AMD планирует завоевать первенство среди наиболее производительных ускорителей в мире. Согласно оценкам, прирост производительности в пиковых точках может составлять до 4,9 раз для рабочих нагрузок HPC и до 1,2 раза для смешанной вычислительной нагрузки. Широкое внедрение этих продуктов будет способствовать развитию ИИ-вычислений, конвергенции HPC и ИИ, считают в AMD.
Сообщается, что новыми ускорителями будет оснащен суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж. Они будут применяться там для ускоренных вычислений эксафлопсного класса.
Ядра Zen 4 и Zen 4с
AMD раскрыла также информацию о процессорных ядрах следующего поколения Zen 4 и его разновидности Zen 4c. Они будут применяться в процессорах AMD EPYC следующего поколения под кодовыми названиями «Genoa» и «Bergamo». Эти продукты предназначены для оснащения центров обработки данных.
Ожидается, что процессоры «Genoa» будут отличаться высокой производительностью и будут применяться для вычислений общего назначения. Он будет иметь до 96 высокопроизводительных ядер «Zen 4», изготавливаемых по 5-нм технологии. Будет обеспечена поддержка DDR5 и PCIe 5. Производство и запуск процессоров «Genoa» запланирован на 2022 год.
Процессоры «Bergamo», имеющие большое количество ядер, будут рассчитаны специально для облачных приложений. Они оснащены 128 высокопроизводительными ядрами «Zen 4c», имеющие программную совместимость с архитектурой «Zen 4». Их «облачность» выражается в оптимизации под вычисления с высокой плотностью потоков. Поставки «Bergamo» запланированы на первую половину 2023 года.
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