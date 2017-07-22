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Banggood Shopping Festival 2021: Праздник низких цен 11.11 в онлайн магазине электроники Banggood

09 ноября 2021, 11:42


На правах рекламы.

Онлайн-магазин электроники Banggood проводит праздничную распродажу электроники - фестиваль низких цен Banggood Shopping Festival 2021. Вас ждут скидки до 70%.

Суммарный размер скидок составит 999 999 долларов. На период распродажи подготовлены купоны на общую сумму 1 000 000 долларов.

Banggood Shopping Festival 2021


Заказывать товары с максимальной выгодой можно, начиная с 10 ноября. Период высоких скидок продлится до 12 ноября. Скидки будут распространяться на все категории товаров. Это лучшее время для покупок! Не упустите свой шанс!

В продаже с максимальными скидками ожидаются различные продукты от ведущих брендов. В их числе - Xiaomi, Blitzwolf и Eachine. Например, смартфон POCO X3 Pro можно будет купить за $235, а POCO F3 обойдется всего в $308. «Вкусные» цены ждут всех любителей электроники, например, многофункциональный планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 и защищенный смартфон Ulefone Armor 12 также будут продаваться по невероятно низким ценам.

Для оформления предварительной заявки на покупку по максимально низкой цене достаточно внести депозит в размере 1 или 3 долларов. Это позволит гарантировать покупку по самой выгодной цене в первые три часа пиковых распродаж.

Лучшие предложения во время распродаж можно будет посмотреть на странице «Самые низкие цены». Максимальные скидки на все товары будут доступны только в первые три часа после начала реальных продаж. Узнать подробности можно здесь и подписаться на страницу.

Во время распродажи будут появляться суперскидки. Например, кому-то повезет купить смартфон Xiaomi Redmi 10 за 9,9 долларов.

Banggood Shopping Festival 2021




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