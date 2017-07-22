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Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%

09 ноября 2021, 14:07




Компания Microsoft обнародовала преимущества, которые дает переход на использование серверных процессоров AMD EPYC 3-го поколения, оснащенных кэш-памятью AMD 3D V-Cache. Новые процессоры носят кодовое наименование Milan-X и были анонсированы официально на мероприятии AMD Accelerated Data Center Premiere.

Если оценивать в целом, то прирост производительности при средней нагрузке составляет около 50%. Это касается в первую очередь целевых прикладных задач, связанных с выполнением технических вычислений.

Microsoft: рост производительности ВМ Azure HBv3 после оснащения процессорами Milan-X составит до 80%


Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают рост производительности, отличаются высокой эффективностью при масштабировании и сохраняют рентабельность расчетов для различных рабочих нагрузок, где требуется высокая интенсивность работы с оперативной памятью.

Параллельно с анонсом серверных процессоров AMD компания Microsoft сообщила о выпуске виртуальных машин Azure HBv3 на базе новых процессоров AMD EPYC 3-го поколения. На первых порах они работают в режиме «предварительной версии».

Как отмечает Microsoft, переход на процессоры AMD EPYC 3-го поколения позволит клиентам получить существенный прирост производительности по сравнению с текущей серией виртуальных машин HBv3. Прирост составит:

  • 80% для прикладных задач расчетной термодинамики (CFD);
  • 60% для прикладных задач расчета интегральных схем (EDA RTL);
  • 50% для прикладных задач конструкторских расчетов с использованием метода конечных элементов (explicit FEA);
  • 19% для прикладных задач моделирования погоды.

Microsoft также объявила, что готова обновить все существующие в мире виртуальные машины серии HBv3, оснастив их поддержкой новых процессоров Milan-X. Это обновление не потребует от клиентов дополнительных затрат.



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